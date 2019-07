Ostromnapokra készülnek Kőszegen

2019. július 19. 13:11

Kulturális kavalkáddal, folklórprogramokkal és koncertekkel is készülnek az augusztus 2-án kezdődő Félhold és telihold - Kőszegi Ostromnapok elnevezésű háromnapos rendezvénysorozatra. A hagyományőrző csoportok harcos ütközetekkel, seregszemlékkel és fegyver- és viseleti bemutatókkal az 1532. évi török ostromot elevenítik fel.

Kép: alon.hu

Kőszegen nagy értéknek számít az önkéntesség és a hagyományőrzés. A rendezvénysorozat jó lehetőséget ad arra, hogy a gyermekeket már óvodáskortól bevonjuk a programokba és ismereteket szerezzenek arról, hogyan éltek, milyen ruházatot viseltek és milyen fegyvereket használtak a 16. században - mondta el az MTI-nek Móricz Imre, a Kőszegi Ostromnapok Egyesület elnöke. Augusztus 2-4 között a Jurisics vár falai alatt a Kőszegi Darabontok és a korhű viseletbe öltözött vendégcsapatok - többek közt a sárvári Nádasdy Ferenc Bandérium, a körmendi Batthyány Lovasbandérium, a Kapuvári Hajdúk és Gartai Muskétások, a tatai íjászok és szigetvári hagyományőrzők - vernek tábort.



A programkavalkád augusztus 2-án vásári forgataggal és a BE-JÓ Történelmi Táncegyüttes fellépésével kezdődik, a Jurisics téren horvát népzene szól majd, a Fő téren Ferenczi György és a Rackajam ad koncertet - ismertették a szervezők. Az ostromállapotot a kora esti órákban hirdetik ki a városban, "válaszul a török sereg" tüzes nyílvesszőkkel támadja meg várfalat. Szombaton fegyverropogás ébreszti a kőszegieket, az oszmán sereg érkezését a müezzin hangja jelzi. Szulejmán szultán látványos sétát tesz a városban, majd ismét megszólalnak a fegyverek és megkezdődik az ostrom, amelynek Móricz Imre szerint egyik leglátványosabb eleme a "létra ostrom" lesz.



A 21. századi rövid ostromot (amely 1532-ben 25 napig tartott) követő békekötést térzenéjével, moldvai népzenével és táncházzal ünnepli a város. A nap során a gyermekek apródpróbán vehetnek részt, élőszereplős ostrom társasjátékban versenyezhetnek, de a katonai táborokat is felkereshetik és kézbe vehetik a korabeli fegyvereket. Vasárnap történelmi íjászversennyel és katonai bemutatókkal folytatódik a programsorozat. A Jurisics téren reneszánsz zene szól majd, a szombathelyi Fekete Sereg Mátyás király korának katonai hagyományait vonultatja fel, a BE-JÓ Történelmi Táncegyüttes pedig reneszánsz táncokat mutat be. A szabadtéri produkciókat a Jurisics téren a Tabulatúra Együttes és Mare Temporis Alapítvány régizene koncertje és reneszánsz táncháza zárja. A Jurisics-vár udvarán az Ataru Taiko Ütőegyüttes ad koncertet, a pergő ritmust és a dübörgést tűzijátékkal és fényeffektekkel is színesítik.



MTI