Az olasz élvonalban kosarazik tovább Vojvoda Dávid

2019. július 19. 14:22

Az olasz élvonalbeli Pallacanestro Reggianában folytatja pályafutását Vojvoda Dávid válogatott kosárlabdázó.

Kép: fiba.com

A 28 esztendős játékos a Reggio Emilia-i klub honlapja szerint kétéves szerződést írt alá.



Alessandro Frosini, a vörös-fehérek sportigazgatója közölte, rendkívül megbízható játékost igazoltak, aki minden külső pozícióban jól teljesít.



"Annak ellenére, hogy mindig otthon játszott, pályafutása során már komoly nemzetközi tapasztalatot szerzett a Szolnoki Olajjal és a magyar válogatottal egyaránt" - tette hozzá.



Vojvoda Dávid azt mondta, ennek az új kalandnak a kezdete egyben karrierje egyik legboldogabb pillanata is. "A Magyarországon töltött szezonok után külföldön is ki akartam próbálni magam. A Reggiana fantasztikus lehetőség számomra, motiváltan várom a szezont, és bízom benne, hogy sikeresek leszünk."



A háromszor is az év legjobbjává választott Vojvoda Kaposváron kezdte pályafutását, majd a ZTE-ben és az Atomerőműben is megfordult, 2013 óta pedig a Szolnokot erősítette, mellyel négy-négy bajnoki címet és kupaaranyat gyűjtött.



Új klubja, melynek a 4530 férőhelyes PalaBigi az otthona, legutóbb a 13. helyen végzett az olasz élvonalban.



MTI