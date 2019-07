Pezsgő volt a XXIII. Egri Bikavér Ünnep

2019. július 19. 16:10

„Az idén minden összeállt ahhoz, hogy az utóbbi évek egyik legsikeresebb Egri Bikavér Ünnepét rendezhettük meg. Különösen az utolsó néhány hónapban dolgoztunk rengeteget azért, hogy ismét tízezrek gondolják azt, érdemes kilátogatniuk a régió legnagyobb borfesztiváljára” – fogalmazott Tarsoly József egri hegybíró. Baráti társaságok, családok találkozóhelyévé vált ez a borünnep, amelyet az idán július 11. és 14. között rendeztek meg a legendás borvárosban.

Kép: bikaverunnep.hu



Az Eger Város Hegyközsége által szervezett fesztiválon az idén is az egri és környékbeli, illetve az ország távolabbi pontjáról meghívott borászok és konyhaművészeti szakemberek voltak a középpontban. Itt jelentették be, hogy a 2018. év szőlőtermelője Balázs András, az Andornaktályai hegyközség elnöke, az év bortermelője Tóth Istvánné, a Varga Pincészet főborásza, egri birtokigazgatója, az év borgasztronómusa pedig Darvas Roland, az egri Forst Ház Kávézó és Étterem vezetője lett.



A XXIII. Egri Bikavér Ünnep legjobb bor és étel párosítása: idén az Almagyar Érseki Szőlőbirtok Nagyapa Bikavére és a hozzá készített „Nagyapa kedvence” (bikavérben párolt marhapofa gyömbéres batátakrémmel, burgonyaglaettel, szedres-feketecseresznyés lilahagymajammel, pirított baconmorzsával), amelyet az Erla Villa szakácsai alkottak meg.



A borünnep legjobb bikavére klasszikus kategóriában az Eszterházy Károly Egyetem Egri Bikavér Reserve Classicus 2016-a lett, míg a superiorok és grand superiorok versenye során az Igazán Egri Bikavér Grand Superior 2016 lett a befutó a St. Andrea Szőlőbirtoktól.



Az Egri Csillag Színpadon ebben az évben koncertet adó helyi zenekarok közül közönségszavazással került ki az a banda, amely a XXIV. Egri Bikavér ünnepen már a nagyszínpadon szórakoztathatja a közönséget. Az elismerést az Endless Project kapta.



Tarsoly József hegybíró jelezte: a nyári szünet után indul is a következő Egri Bikavér Ünnep szervezése, 2020-ban szintén négy napon át, július 9-e és 12-e között ünneplik az Egri borvidék zászlósborait.



