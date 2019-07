Az ukrán hatóságok ne ellenséget, hanem partnert lássanak a magyarságban

2019. július 19. 17:00

Az ukrán hatóságoknak nem ellenséget, hanem partnert kellene látniuk a helyi magyarságban - jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára pénteki budapesti sajtótájékoztatóján.

Kép: MTI/KKM/Burger Zsolt

Magyar Levente azt követően tájékoztatta az újságírókat, hogy összehívták az EU- és NATO-tagállamok Magyarországra akkreditált nagyköveteit, hogy tájékoztassák őket arról, hogyan alakult ki a mostani helyzet.

Közölte: az elmúlt időben Ukrajna hatóságai példátlanul durva lépéseket tettek annak érdekében, hogy a kárpátaljai magyarságot eltántorítsák a vasárnapi előrehozott parlamenti választáson való részvételtől. Ezek között említette, hogy "kommandósok törték rá az ajtót éjszaka alvó családokra", olyanok házára, akik támogatják a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetséget (KMKSZ), a kárpátaljai magyarság legfontosabb politikai szervezetét.



Kitért arra: az ukrán külügyminisztérium korábban kilátásba helyezte, hogy kitilt magyar minisztereket Ukrajnából, ha megkísérlik a belépést Kárpátaljára.



Az államtitkár szerint a jelek arra mutatnak, hogy az ukrán külügyminisztérium továbbra is azon a vonalon halad, amely az előző elnök, Petro Porosenko nevéhez köthető, a kisebbségekkel - így a magyar közösséggel - szemben durván fellépnek és olyan hangnemet használnak, amely az EU-ban és a NATO-ban - ahová Ukrajna igyekszik - már régóta elképzelhetetlen. Ukrajna dezinformációs kampányt is folytat - tette hozzá.



Magyar Levente azt is elmondta: az ukrajnai választásba Magyarország semmilyen módon nem kíván beavatkozni, de azt reméli, hogy lesz magyar képviselet az ukrán törvényhozásban.

MTI