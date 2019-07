Választás rendje elleni bűntett miatt nyomoz az ügyészség

2019. július 19. 17:10

Választás rendje elleni bűntett gyanúja miatt rendelt el nyomozást csütörtökön a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) annak hangfelvételnek a tartalma alapján, amelyben költség- és kártérítést, illetve egyéb „okosságot” ajánlott fel tavaly februárban, az országgyűlési választásokra készülve Gyurcsány párttársa, Varju László Horváth Imrének, hogy az Újpesten és Káposztásmegyeren népszerű egykori MSZP-s politikus lépjen vissza a javára – tudta meg a PestiSrácok.hu.



Gyurcsány párttársa az egyórás felvételen minden lehetséges módon megpróbálta manipulálni, presszionálni Horváthot, akinek számos alkalommal a szemére vetette: ha nem lép vissza a DK javára, akkor egyértelműen a Fideszt támogatja, fideszbérenc, és majd mindenki annak is fogja tartani. Horváth Imre a zsarolási kísérlet ellenére sem állt kötélnek, és biztosította Varju Lászlót, hogy egyéni baloldali jelöltként indul az országgyűlési választáson.

Horváth Imre a két százalékot alig meghaladó eredményével nem került be az Országgyűlésbe; a körzet képviselője végül Varju László lett. Mint megírtuk, a történtek jól megmutatják azt az eróziót, amelynek révén az Újpesten egykor a fővárosban legerősebb támogatói, szavazói bázist kialakító MSZP a DK hathatós segítségével mára szétmorzsolódott. Horváth másfél esztendeje épp azért lépett ki az MSZP-ből, mert Gyurcsány Ferenc már jóval a parlamenti választás előtt nekikezdett rávenni az akkori, koordinációra hajlandóságot mutató ellenzéki pártokat, hogy a DK-t helyzetbe hozva lépjenek vissza. Ebbe az MSZP akkori elnöke, a Gyurcsánnyal a szakítás után is jó kapcsolatokat ápoló Molnár Gyula bele is ment, és közölte Horváth Imrével, hogy a munkájával ugyan meg vannak elégedve, de Újpesten átadják a mandátumszerzés lehetőségét a DK-nak.

Horváthot később nemcsak lefideszbérencezték, mert nemet mondott, hanem elterjesztették róla azt is, hogy Horváth KGB-ügynök volt; ezt azzal igyekeztek alátámasztani, hogy az idős politikus aktív katonatiszt korában részt vett egy továbbképzésen a Szovjetunióban.



A portálunk birtokában lévő hangfelvétel tanúsága szerint Varju László nem járt sikerrel Horváth Imrénél, igaz, nem tett túl bőkezű ajánlatot, amikor azt vetette fel neki, hogy a kampányra addig fordított kiadásait megtérítik neki, „így senki nem jár rosszul”, és hát meg lehet oldani a dolgokat „okosan is”. Az ügyben cikkünk megjelenése után Tényi István fordult a hatósághoz, a Központi Nyomozó Főügyészség (KNYF) pedig arról tájékoztatta portálunkat, hogy csütörtökön választás rendje elleni bűntett gyanúja miatt rendeltek el nyomozást.

