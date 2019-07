Trump: Boris Johnson kiváló munkát fog végezni brit miniszterelnökként

2019. július 19. 20:06

Boris Johnson kiváló munkát fog végezni brit miniszterelnökként - fogalmazott Donald Trump amerikai elnök pénteken a Fehér Házban újságíróknak.

Az elnök azt is elmondta, hogy előző nap telefonon egyeztetett Johnsonnal, akit elemzők a rivális Jeremy Hunttal szemben jóval esélyesebbnek tartanak arra, hogy az Egyesült Királyság új kormányfője legyen.



Trump a beszélgetés tartalmát ugyan nem részletezte, de megjegyezte a brit politikusról: "kedvelem őt". Majd hozzátette: "nagyszerű lesz a viszonyunk". Leszögezte azt is, hogy szerinte Johnson végrehajtja a Brexitet.



A rendezvényen - amelyen bensőséges ünnepség keretében fogadta az 50 évvel ezelőtti űrrepülés még életben lévő két űrhajósát, Buzz Aldrint és Michael Collinst - újságírók kérdéseire válaszolva Trump kitért az iráni drón lelövésére.



Megerősítette, hogy a hadseregtől származó értesülései szerint az amerikai haditengerészeti erők valóban lelőttek egy iráni drónt, Irán déli partjai mentén.



Teherán cáfolta ezt, Abbász Aragcsi külügyminiszter-helyettes szerint valóban lelőttek egy drónt, de az nem iráni volt. A perzsa politikus azt valószínűsítette, hogy az amerikaiak tévedésből a saját drónjukat lőhették le. Ugyanakkor a The Wall Street Journal című lap meg nem nevezett kormányzati forrásokra hivatkozva azt jelentette: a Pentagon megerősítette, hogy iráni drónt lőttek le. "Erre nagyon nyilvánvaló bizonyítékunk van" - idézte a Pentagon magas rangú tisztségviselőjét a lap.



Donald Trump foglalkozott a Tokió és Szöul közötti vitával is. Mint mondta: szívesen közvetít, hogy csökkenjen a feszültség a két ország között. "Ha szükségük van rám, itt vagyok" - jelentette ki.



A két ázsiai ország közötti vita a második világháború előtti és alatti időszakban történtek miatt robbant ki. Korea akkor japán megszállás alatt volt és a japánok kényszerítették a koreaiakat, hogy a megszállóknak dolgozzanak. Az akkor történtekért nyújtandó kártérítés viszont most szembefordította egymással a két országot. A nézeteltérés kereskedelmi vitával párosult: Tokió bejelentette, hogy korlátozza a Szöulnak szállítandó korszerű technológiai termékeket.

MTI