Elhunyt Heller Ágnes - Budapest saját halottjának tekinti

2019. július 19. 20:34

Kilencvenéves korában elhunyt Heller Ágnes Széchenyi-díjas filozófus, akadémikus - közölte a Magyar Tudományos Akadémia pénteken az MTI-vel.

Július 19-én elhunyt Heller Ágnes a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, a New York-i New School for Social Research professor emeritusa. Temetéséről a család később gondoskodik - olvasható az MTA közleményében.

Budapest saját halottjának tekinti a pénteken elhunyt Heller Ágnes filozófust - közölte a főpolgármester az MTI-vel.

Közleményében Tarlós István részvétet nyilvánított a családnak és emlékeztetett arra, hogy "a hazai és nemzetközi tudományos életben filozófusként betöltött kiemelkedő szerepe elismeréseként" Heller Ágnes 2008-ban megkapta a Budapest díszpolgára címet.



Heller Ágnes - a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, Széchenyi-díjas tudós - 90 éves korában halt meg.



Temetéséről a család később gondoskodik.

MTI