Németh Szilárd: Európa számára a migráció több évtizedre kihívás lesz

2019. július 19. 21:24

Európa számára a migráció több évtizedre a legnagyobb kihívás lesz - jelentette ki Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára a felvidéki magyar fiatalok legrégebbi hagyományokra visszatekintő nyári rendezvényének, a Gombaszögi Nyári Tábornak az egyik fórumán pénteken.

Németh Szilárd erről, az "Újraértelmezett honvédelem" címet viselő, a Ma7 médiacsalád által szervezett fórumon beszélt.



Az államtitkár a visegrádi négyek (Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország) védelmi jellegű együttműködésével kapcsolatban feltett kérdésre válaszolva nagyon jónak minősítette az együttműködést, majd megköszönte a 2015-ös migrációs hullám idején a határok védelmében nyújtott segítséget.



Elmondta: bár akkor "de jure" még nem volt V4 közös harccsoport, ám "de facto" már létezett, hiszen a többi V4 tagország segítséget nyújtott a határok megvédésében, ami akkor a legnagyobb kihívás volt Európa számára. Hangsúlyozta: a migráció nem csak 2015-ben jelentett nagy kihívást, hanem a következő évtizedekben is az lesz.



Hozzátette: ezen a téren már egy nagyon komoly szintű együttműködés van.



"Nagyon fontos, hogy az a politikai közösség, ami most sikeresen működik az EU-n belül (...) meg tudja magát honvédelmileg is szervezni" - emelte ki Németh Szilárd. Megjegyezte: a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet lehetővé teszi, hogy a határokat katonák védjék.



Az államtitkár rámutatott: az Afrikából és Ázsiából Európába irányuló migrációt legalább két tényező még hosszú időn keresztül erősíti majd, ezek a népességrobbanás és az éghajlatváltozás. "Ez egy komoly nyomást jelent majd Európa felé, és szerintem szükség lesz a katonákra, hogy meg tudjuk védeni Európát és az európai határokat" - mondta Németh Szilárd. Kérdésre válaszolva hozzátette: Európának megvannak a képességei és anyagi eszközei, hogy megvédje magát, de ahhoz, hogy ez megvalósuljon, meg kell hozni a megfelelő döntéseket.



"Elsősorban nyilvánvalóan Brüsszelben, de Berlinben és Párizsban és Madridban, Rómában hasonló döntéseket kell tudni meghozni, mint amilyeneket mi meghoztunk itt Budapesten" - szögezte le.



MTI