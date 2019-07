Szombathelyen Soros segíti az ellenzéket

2019. július 20. 10:28

A Soros György által tízmilliókkal támogatott Nyugat Média és Világháló Egyesület, a Nyugat.hu kiadójának hátszelével lenne Szombathely polgármestere Nemény András. Az MSZP Vas megyei elnöke most „függetlenként” indul, és korábban egyértelműen a kötelező betelepítési kvóta mellett foglalt állást. A Magyarországot is behálózó Nyílt Társadalom Alapítványon keresztül Soros György már jó ideje befolyásolja a közéletet, amelyben a „civil” szervezeteken túl rendkívüli erőket összpontosít a médiára is.

A Soros György-féle Nyílt Társadalom Alapítvány két éve „csupán” 6,5, tavaly pedig már összesen több mint 20 millió forinttal támogatta a Nyugat Média és Világháló Egyesületet, az ellenzéki Nyugat.hu kiadóját – írta az Origo.hu. A portál arra hívta fel a figyelmet, hogy az egyesület alapítója a 6,3 milliárd forintos költségvetési csalással és más bűncselekmények gyanújával büntetőeljárás alá vont Czeglédy Csaba, akinek személyes jó barátja, régi harcostársa az a Nemény András, aki most az Éljen Szombathely nevű szövetség „független” jelöltjeként, a teljes ellenzék támogatásával lenne a város polgármestere.

Hangoztatott függetlensége ellenére Nemény az MSZP Vas megyei elnöke, a szombathelyi baloldali frakció vezetője, aki a legutóbbi két országgyűlési választáson is hiába kérte az emberek bizalmát. Nem mellékes körülmény az sem, hogy a közös ellenzéki polgármesterjelölt korábban egyértelműen a kötelező betelepítési kvóta mellett foglalt állást. 2015-ben, a szombathelyi közgyűlésben ugyanis kijelentette, hogy „a bevándorlók közel sem jelentenek akkora problémát, és van rá egy jó, valós válasz, az Európai Unió kvótarendszere”.

Nemény Andrást a legutóbbi két parlamenti választáson elutasították a helybeliek Fotó: MTI/Varga György

A magát független, objektív portálnak beállító Nyugat.hu egyébként egyértelműen kormányellenesnek nevezhető, és érzékelhető szimpátiával kezeli a Czeglédy Csaba elleni eljárást is. A Nyugat Média és Világháló Egyesület pedig egyebek mellett arra hivatkozva kap több tíz milliós támogatást Soros Györgytől, hogy „még több munkatárs és tanácsadó segítségével profibb módon kívánja felhasználni és megválaszolni a beérkező civil kérdéseket”.

Az egész világot, így Magyarországot is behálózó Nyílt Társadalom Alapítványon keresztül Soros György már jó ideje befolyásolja a közéletet, amelyben a „civil” szervezeteken túl óriási hangsúlyt helyez a médiára is. Ennélfogva a hazai balliberális orgánumok jelentős része is a spekuláns támogatását élvezte-élvezi, köztük a Magyar Narancs, az Átlátszó, a Tilos Rádió, a Direkt36, illetve a szélsőséges a 444.hu.

A „független vidéki” média – lásd Nyugat.hu – erősítését egyébként tavaly februárban hirdette meg az Átlátszó, nem titkolva, hogy a projekt költségeit az alapítvány állja. „Konkrét cikkek megírására tudunk megbízást adni, és tisztességes honort fizetünk” – közölte a portál. Soros csak 2017-ben 16 millió dollárt, mintegy négymilliárd forintot költött arra, hogy nemzetközi szinten is rossz hírét keltse az Orbán-kormánynak.

magyarnemzet.hu