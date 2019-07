Gyurta Gergelyt az asztma győzte le

2019. július 20. 18:05

Körömrágásra nem adott okot a magyar férfi vízilabda-válogatott Dél-Afrika elleni mérkőzése, Märcz Tamás együttese 23-5-re győzött a dél-koreai Kvangdzsuban. Csak a gólkülönbség volt kérdéses, végül minden magyar mezőnyjátékos betalált, a legeredményesebb Zalánki Gergő lett öt góllal.

– Minden tiszteletem a dél-afrikaiaké, mert elsősorban amatőr játékosok, a saját pénzükön szerepelnek a világbajnokságon. Mi a saját játékunkat játszottuk, igyekeztünk gyors támadásokat vezetni – mondta Märcz Tamás a találkozót követően.

– Váltogattuk a védekezéseinket, a begyakorolt dolgok jól mennek, de amiket kevesebb időnk volt elsajátítani, azok még most sem működtek csúcsszinten.

A csapat kap egy nap pihenőt, mert csoportgyőztesként nem kell nyolcaddöntőznie, legközelebb július 23-án, kedden játszik a négy közé jutásért a Montenegró–Ausztrália párharc győztesével.

Ennél jóval nagyobb drámát hozott a nyílt vízi úszók 25 kilométeres versenye. A férfiaknál Gyurta Gergely 22 kilométerig győztesnek látszott, csaknem másfél perccel haladt a mezőny előtt, amikor asztmás rohamot kapott, ám a távot teljesítette és tizedikként ért a célba.

– Gyakorlatilag levegő nélkül csináltam végig az utolsó három kilométert – nyilatkozta Gyurta Gergely a könnyeivel küszködve. – Nem hiszem el… Nagyon jó erőben éreztem magam, jól sikerült a felkészülésem. Most úgy ment az úszás, mint az álom. És akkor jön ez. Egy év munkája megy a kukába. Ki fog emlékezni arra, hogy vezettem? Annyi marad meg, hogy tizedik lettem és kész. De hát ez a sport… El kell fogadnom.

Az 5000 méter győztese, Rasovszky Kristóf kétszer is elhányta magát úszás közben, a második után feladta a versenyt, a nőknél Olasz Anna a 6., Sömenek Onon Kata a 8. helyen végzett.

Vasárnap megkezdik a programot az úszók a medencében is. Hosszú Katinka történelmi tettre készül: sorozatban negyedszer nyerheti meg a vegyest 200 és 400 méteren is, erre a sportágban még nem volt példa – a 200-ra már a nyitónapon sor kerül.

– A világranglista azt mondja, hogy Hosszú Katinkának két versenyszámban is nagyon jó esélye van aranyra, mint ahogyan Milák Kristóf és Kenderesi Tamás is az első-második, valamint Verrasztó Dávid is a legjobbak között van – mondta az esélyekről Sós Csaba szövetségi kapitány, aki szerint ha Hosszú az idei legjobbjai közelében úszik, akkor egész biztosan nem tudják megverni, és Kapás Boglárkától, valamint Késely Ajnától is döntőbe jutást vár.

