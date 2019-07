Vívó-vb - Döntőbe jutott a férfi kardcsapat

2019. július 21. 15:09

Az olaszok legyőzésével döntőbe jutott a magyar férfi kardválogatott a budapesti olimpiai kvalifikációs vívó-világbajnokságon vasárnap.

A Szilágyi Áron, Szatmári András, Gémesi Csanád, Decsi Tamás összeállítású csapat az irániak felett aratott könnyed győzelem után sokkal nehezebb feladatott oldott meg.

Szatmári és Szilágyi megnyerte első asszóját Luca Curatoli és Luigi Samele ellen, majd Gémesi két tussal alulmaradt Enrico Berrével szemben, de a magyarok így is 15-13-ra vezettek az első kör után. Szatmári továbbra is magabiztos volt, Gémesi viszont 9-4-re kikapott Curatolitól, közben egy alkalommal az olasz erősen eltalálta őt a szegycsontján, úgy, hogy el is tört a pengéje. Az asszó után a vezetőedző, Decsi András néhány szót váltott Gémesivel, majd jelezte, hogy csere lesz, és Decsi Tamás áll be. Előbb azonban még Szilágyi 6-2-re verte Berrét, ezzel visszavette a vezetést (30-27).

Decsi jól tudott beszállni a mérkőzésbe, szép tusokkal kezdett és bár később akadt gondja, végül így is döntetlenre hozta Samele elleni párharcát, amivel sokat segített a csapatnak. A lelátón felhangzott a biztatás, majd Szatmári folytatta jó sorozatát: Berre ellen is nyert a többi között olyan tussal, amelyet parádés védés után ért el a pást végére szorulva.

Szilágyi 40-35-nél ment fel a pástra és 5-3-ra verte Curatolit.

"Bár az első győzelmünk magabiztosnak tűnt, az eleje döcögött, mert izgultunk - mondta az elődöntő után Szatmári. - Az olaszok elleni mérkőzés nagyon melós volt. Szép tusokat adtunk, jól vívtunk."

"Mindkét meccs kemény volt, az irániak ugyanis nagyon kellemetlen ellenfelek. Más stílusban vívnak, mint az európaiak - nyilatkozott Gémesi. - Az olaszok ellen Áron és Szatyi extrát hozott. Azért csapat a csapat, hogy ha valamelyikünknek nem megy, legyen, aki segít. Most nekem nem ment, de Tomi nagyot vívott."

Sportszerűen elismerte, nem azon múlt a második asszóban elszenvedett veresége, hogy az olasz pengéje eltalálta a szegycsontját, és emiatt rövid ápolásra is szorult.

A magyarok a kiírás szerint 18.50-kor a világbajnoki címvédő dél-koreaiakkal mérkőznek az aranyéremért. Az ázsiaiak formáját jelzi, hogy az elődöntőben 45-22-re leiskolázták az Európa-bajnok németeket.



Eredmények:

férfi kard csapatverseny:



szombat:

a 32 között:

Magyarország-Vietnam 45-31

a 16 között:

Magyarország-Egyiptom 45-32

vasárnap:

negyeddöntő:

Koreai Köztársaság-Románia 45-34

Németország-Oroszország 45-43

Magyarország-Irán 45-29

Olaszország-Georgia 45-33

elődöntő:

Koreai Köztársaság-Németország 45-22

Magyarország-Olaszország 45-38

MTI