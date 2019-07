Több mint százötven migráns verekedett össze Bosznia-Hercegovinában

2019. július 21. 20:59

Újabb tömegverekedés tört ki a migránsok között Bosznia-Hercegovinában. Velika Kladusában estek egymásnak mintegy 150-en, egyikük bozótvágó késsel okozott sérülést. Közben Szarajevóban, a vasútállomás környékén is volt egy verekedés a bevándorlók között, egyiküket ott is megszúrták egy késsel. Boszniában várhatóan megint tüntetés lesz a tarthatatlan állapotok miatt – közölte az M1.

Brutálisan támadtak egyik társukra a migránsok a hétvégén Velika Kladusában. A bevándorlók egy bozótvágó késsel vágták meg a férfi hátát. Csak egy arra járó helyinek köszönhető, hogy a mentők még időben érkeztek. A férfit súlyos állapotban vitték kórházba.

Több mint 150-en verekedtek össze a városban

Az incidens egy tömegverekedés közben történt. Az észak-nyugat boszniai városban ugyanis több mint 150-en verekedtek össze, amely nagy felháborodást okozott az ott élő környékbeliek körében. A képek bejárták a helyi sajtót. A környékbeliek pedig ismét egy tüntetés szervezésén gondolkodnak a tarthatatlan állapotok miatt.

Nem ez volt az egyedüli incidens a napokban. Egy másik verekedés is a héten történt Velika Kladusában, amikor környékbeliek hiába figyelmeztették a bevándorlókat, ők nem fejezték be a lökdösődést, és egyre ingerültebben viselkedtek. Végül egyikük egy hatalmas követ is felvett, ezzel fenyegette meg a többieket.

Erről az esetről videó is készült. Ezen az látszik, hogy a migráns éppen fojtogat egy férfit.

Közben hallatszik, ahogy arról beszél: csak pénzért cserébe engedné el a társát, akinek többen is próbálnak közben segíteni.

Jelenleg 7000 migráns várakozik Boszniában

Bosznia-Hercegovinában jelenleg mintegy 7000 migráns várakozik, többségük befogadó központokban. A különböző etnikai hovatartozások miatt, azonban rendszeresek a konfliktusok. A közbiztonság jelentős romlása miatt a hatóságok már kijárási tilalmat is bevezettek, ezzel azonban nem sokat javult a helyzet. A migránsok pedig tiltakoznak a döntés ellen.

Ha bemegyek a városba, csak limitált ideig lehetek ott. A rendőrség rám szól, hogy mit keresek itt, menjek vissza a táborba. Egy kávézóba se tudok nyugodtan beülni – mondta egy kameruni bevándorló.

Az északnyugati térségbe közben folyamatosan érkeznek újak, olykor tucatjával. A kanton miniszterelnöke szerint a legnagyobb problémát a Szarajevóból Bihácsra induló járat okozza, amely naponta százával szállítja a migránsokat a horvát határ közelébe.

Horvátország vaskaput állított fel

A nyomás erősödését a horvát hatóságok is érzékelik. Horvátország éppen ezért nemrég hatalmas vaskaput állított fel a maljevaci átkelőnél, közben a rendőrök folyamatosan járőröznek a zöldhatáron.

Idén fél év alatt már háromszor annyi kísérletet regisztráltunk, mint tavaly egész évben. Folyamatosan figyeljük a helyzetet, és ha szükség van rá, átcsoportosítjuk az embereinket – közölte Damir Butina, a Cetingradi határőrség vezetője.

Közben Szlovénia is a szigorításról döntött. A napokban jelentették be, hogy a szlovén-horvát határon, a jelenlegi 180 kilométer hosszú kerítést 40 kilométerrel meghosszabbítják. De Olaszország is közölte: nem fogja ölbe tett kézzel figyelni a helyzetet. Július elejétől így a szlovén és az olasz hatóságok is már közösen védik a két ország határát az illegális bevándorlóktól.

