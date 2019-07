Moldvából érkeztek a gazdátlan ebek Gyergyószentmiklósra?

2019. július 23. 09:07

Tizennégy kutyával kevesebb kószál a gyergyószentmiklósi utcákon, miután hétfőn elkezdődött a hirtelen megszaporodott állomány befogása. Mostantól nap mint nap sor kerül hasonló akciókra, amíg az összes gazdátlan eb el nem tűnik a közterekről. A hétfői akció során több mint egytucat kutyát fogtak be.

Fotó: Tamás Hunor

Gyergyószentmiklós önkormányzata Számos olyan bejegyzést lehetett olvasni a közösségi portálon az elmúlt hetekben, amelyben arról beszéltek a gyergyószentmiklósiak, hogy egy nagy csapat kóbor kutya kergette meg őket.



Feltételezések szerint legalább két olyan eset volt, hogy 8-10 egyedből álló kutyafalkák jelentek meg egyszerre a semmiből a város utcáin.



A helyzet jelentősen javult hétfő délutánig, hiszen a városháza utasítására elkezdődött a kóbor kutyák befogása. Az agresszívebb állatokat speciális fegyverből leadott kábítólövedékekkel tették ártalmatlanná, hogy aztán a városi kutyamenhelyre szállítsák őket.



Len Emil, Gyergyószentmiklós alpolgármesterének elmondása szerint előbb kilenc ebet fogtak így be, majd egy második akció során újabb ötöt a Virág negyedben, a Maros Szálloda környékén. A környéken tanyázó többi kutya a felhajtástól megijedve elbújt, így azokat egyelőre nem tudták befogni. Ennél jóval több kóbor kutya van a városban de mostantól folyamatosan fog csökkenni a létszámuk, hiszen naponta lesznek ilyen akciók – ígéri az alpolgármester – mindaddig míg az összes gazdátlan állat el nem tűnik az utcákról, parkokból. Kutyák a virágágyásban: sokan megörökítették az esetet.



Persze ezt csak akkor tudnák elérni, ha nem jelennének meg ismét újabb és újabb idegen kutyák. Mindenki tudni véli ugyanis, hogy az időnként egyszerre csapatostól megjelenő ebeket máshonnan hozzák ide ismeretlenek, és engedik szabadon őket a város közelében.



Bizonyíték azonban erre nincs.



A vélekedést megerősíti, hogy korábban már fogtak be olyan kutyát Gyergyószentmiklóson, amelyet az egyik moldvai megyében láttak el azonosító chippel. A hétfőn befogott állatokat is ellenőrizték, de az első vizsgálat nem jelzett chipet egyikben sem. Azonban a menhelyen a napokban újra ellenőrzik ezt, és könnyen előfordulhat, hogy jelezni fog az erre használt műszer.



A helyi rendőrségnél kell jelenteni



A gyergyószentmiklósi városháza azzal a kéréssel fordul a lakossághoz, hogy aki kóbor kutyát lát a város bármely pontján, az hívja a helyi rendőrség diszpécseri szolgálatát a 0726-123 776-os telefonszámon, ahonnan majd értesítik a befogást elvégző illetékeseket.

Gergely Imre

