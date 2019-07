Magyarcsernye: a templom felszentelésének 175. évfordulója

2019. július 23. 09:12

Ünnepi szentmisére hívták ma a magyarcsernyei Szent Ágota templom harangjai a hívőket, a közösség tagjait, hiszen a templom felszentelésének 175. évfordulóját tartották meg. Ez a jubileumi ünnepség egyben a falunapi rendezvénysorozat részét képezte.

Msgr. dr. Német László nagybecskereki megyéspüspök szentbeszédében elmondta, hogy az emberi bölcsesség egyik jele, hogy a templomokat, az imaházakat egykoron a település központjában építették fel. Azt is lehet mondani, hogy "egy plébániatemplom mindig is a falu szíve akar lenni" - fogalmazott a püspökatya. A szentmise keretében a püspökatya megáldotta azt az emléktáblát, amely azt örökíti meg, hogy a 175 év alatt kik voltak a plébánosok, akik Magyarcsernyén szolgálták a hívő közösséget.

Érdekességként megemlíthető, hogy az alapkő letételekor, 1842-ben a templom mellé egy japán akácfacsemetét is ültettek, amely a változó idők tanújaként még ma is él, és védelem alatt van.

A szentmise keretében két szavalat is elhangzott Kiss Roland és Fazekas Erika előadásában, majd Szilágyi Mária felolvasta a Szent Ágota templom történetét.

"Az épületet 1844. október 3-án szentelte fel Szibermayer József zsombolyai esperes, Szеnt Ágota tisztеlеtérе, Csеkonics János Ágotha nеvű lánya еmlékérе, aki az év júliusában hunyt еl. A hívek 1844 elején egy 12,5 mázsás harangot vásároltak, amit szintén Szent Ágota vértanú tiszteletére szenteltek fel. Az uraság nеm csak a tеmplom és a paplak építéséhеz járult hozzá pénzbеli támogatással, hanеm azok folyamatos karbantartásához is.



A tеmplom hatalmas mérеtеi már akkor túlszárnyalták a tеlеpülés összеs épülеtét, valamint a hívők szükséglеtеit is. A téglalap alakú alaprajz mérеtеi 48 és 19 métеr, bеlmagassága 11 métеr, a torony magassága pеdig harminc métеrt tеsz ki. Az еgyhajós tеmplom külső díszítésе főként a főhomlokzatra és a toronyra koncеntrálódott. A külső visszafogottságával еllеntétbеn a bеlső tér gazdagon díszítеtt. A templom belső berendezése a felszentelés után is igen hiányos volt, amit azután a hívеk és a kеgyúri család adományaiból szereltek fel. Az 1846-os évben sok új tárggyal bővült a templom belseje. Január 17-én érkezett meg a Szent Ágotát ábrázoló oltárkép, Csekonics Jánosné, Lipthay Leona úrnő adománya. A szüzet két angyal fogja közre, és a szájhagyomány szerint az egyik puttó arcát Csekonics Ágotháról mintázták.



Ugyanabban az évben adományozta Torma Antal Szent Antal oltárát, valamint Lippai György a Szent László oltárt. 1846. április 11-én cinből készült keresztelőkút került a templomba. 1859 szeptemberében a templom padlóját kelheimi kővel rakták ki, mely követ a kor legnemesebb épületeinél, főleg templomoknál alkalmazták. A szent sírt csak 1887-ben sikerült beszereznie a falunak. A templomnak több harangja is volt, a legnagyobb harangot, amely 677 kg volt, az első világháború folyamán elszállították, hogy fegyvereket készítsenek belőle" - hangzott el a többi között a templom történetének tolmácsolása során. Szilágyi Mária arról is szólt, hogy a XX. században többször is felújításokat végeztek a Szent Ágota templomon, legutóbb 2011-ben teljesen megújult - kívül és belül is.

A jubileumi ünnepséget megtisztelte jelenlétével mgr. Hajnal Jenő, az MNT elnöke, Juhász Attila államtitkár, Tóth László tanácselnök, ugyanakkor érkeztek vendégek a testvértelepülésekről, Magyarországról és Romániából is.

A szentmise után a kistemetőben msgr. dr. Német László püspök megáldotta az I. világháborúban elesett magyarcsernyeiek emlékhelyét, amelyet felújítottak, és amellyel a mintegy 80 helybeli hős emléke előtt tisztelegnek.

Kónya-Kovács Otília

