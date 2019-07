Rétvári: csaknem 130 ezer gyerek vesz rész az Erzsébet-táborozásban

2019. július 23. 10:49

Az Erzsébet-táborok nemzetpolitikai léptékűek, megnyitják az egymásra találás, az azonosságok felfedezésének lehetőségét az erdélyi, felvidéki, kárpátaljai és minden magyar fiatal számára - mondta az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára kedden az M1 aktuális csatornán.

Rétvári Bence hozzátette: több száz gyermek érkezett a leválasztott területekről Magyarországra, valamint a határon túl is nyaralnak magyarországi fiatalok. Idén csaknem 130 ezer gyerek vesz rész az Erzsébet-táborok programjain, amelyek találkoztak a családok igényeivel. A jelentkezők számának növekedése pedig megkívánja a zánkai, fonyódligeti tábor kapacitásának megduplázását - jegyezte meg.

Kép: m1



Változás, hogy idén az oda- és visszautazás költsége sem a családokat terheli, valamint, hogy már az óvodásoknak is tudtak napközis tábort szervezni az intézmények - fűzte hozzá Rétvári Bence.



Az államtitkár arról is beszélt, hogy a táborokban a fiatalok kipróbálhatják a legmodernebb kreatív technikai fejlesztő eszközöket - a Lego-robotokat vagy a háromdimenziós tárgyalkotást -, ami a pályaválasztás szempontjából is meghatározó élmény lehet számukra. Ezen kívül koncerteket, tehetségkutató versenyeket is rendeznek a fiataloknak, de többféle sportággal is megismerkedhetnek a táborozók.



Rétvári Bence kedden a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, 2010-ben még nulla forint ment a költségvetésből Erzsébet-táborra, míg idén 4,4 milliárd forintot költött erre a kormány.

MTI