A szabadság három évtizedére tekint vissza Tusványos

2019. július 23. 12:36

A „nulladik napi” koncertekkel – a Metropol Group, a Magashegyi Underground és a Quimby együttes fellépésével – kedden megkezdődik a székelyföldi Tusnádfürdőn a rendszerváltozás óta eltelt három évtizedre visszatekintő 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor.

A hallgatóság Orbán Viktor miniszterelnök előadásán a 28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktáborban (Tusványos) az erdélyi Tusnádfürdőn 2017. július 22-én.MTI Fotó: Veres Nándor

A jubileumi kiadást „Egy a tábor” mottóval szervezik, amely alapvetően, az immár fogalommá vált Tusványos alapítóinak és rendszeres látogatóinak értékközösségére utal – magyarázta Sándor Krisztina, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) ügyvezető elnöke, Tusványos politikai programfelelőse.

Kifejtette: a harmincadik kiadáshoz érkezett Tusványosnak sok visszatérő vendége van, olyanok, akiknek fontos, mi történik a Székelyföldön, Erdélyben, a Kárpát-medencében, és akik megoldást próbálnak keresni a magyarság még megoldatlan gondjaira, jövőképet próbálnak felvázolni közösségük számára.

„Itt alakultak ki azok a nemzetpolitikai elképzelések, amelyek Magyarországon meghatározzák a jelenlegi kormány munkáját. Ez a mottó (Egy a tábor) az egyre inkább egységesülő kárpát-medencei magyar közösségi szemléletre is utal” – mutatott rá a politikai programszervező.

Előtérbe kerülnek az évfordulós rendezvények

A szabadegyetem idei kínálatát részletezve Sándor Krisztina rámutatott: a jubileumi kiadás kapcsán előtérbe kerülnek az évfordulós rendezvények, a rendszerváltás óta eltelt három évtizedre visszatekintő elemző beszélgetések. Kiemelt téma az első világháború századik évfordulója is. Ezeknek a visszatekintő, számadó, mérlegelő beszélgetéseknek létrehoztak egy új rendezvénysátrat „Harminc éve szabadon” elnevezéssel.

A Tusványosra meghívott politikusok és szakértők értékelik az európai parlamenti választás eredményét, idén is több pódiumbeszélgetést szentelnek Európa jövőjének. A közbeszédet meghatározó időszerű székelyföldi témák – az úzvölgyi hősi temető, az erdélyi magyar orvosképzés, a visszaállamosítás ügye – idén sem hiányoznak a Tusványos programkínálatából.

Orbán Viktor és Tőkés László tart előadást

Újdonság idén, hogy a Kriza János népzenei sátor nemcsak az esti táncházak helyszíne lesz: napközben népművészeti, népzenei előadásokra, kézműves foglalkozásokra várják az érdeklődőket. A szabadegyetem zárónapján, szombaton Orbán Viktor miniszterelnök és Tőkés László, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnöke tart előadást a tusnádfürdői nagyszínpadon, majd válaszolnak a közönség soraiból érkező kérdésekre.

A magyarországi Kisebbségekért – Pro Minoritate Alapítvány és a Magyar Ifjúsági Tanács (MIT) nevű erdélyi ifjúsági ernyőszervezet vasárnap hajnalig tartó rendezvénysorozatán mintegy 45 partner intézmény – erdélyi és magyarországi civil szervezet, intézmény és kormányzati szervezet – szervez tematikus programokat a tusnádfürdői kempingben felállított több mint 25 rendezvénysátorban.

Akár 15 ezren is lehetnek

Az előadók, vendégek és szervezők számára utalva Sándor Krisztina megjegyezte: idén már több mint ezer embernek kellett szállást biztosítani, a Tusványos előkészítéséről és a tábor működtetéséről 270 szervező és önkéntes gondoskodik.

Minden eddiginél bővebb tehát a szabadegyetem kínálata

– mondta a politikai programfelelős, ugyanakkor elismerte, a Tusványos nem nagyon tud már terjeszkedni, mert a tusnádfürdői kemping – az Olt folyó és az erdő közötti – behatárolt területét a Tusványos már „maximálisan belakta”.

Az esti koncertek idején a tábor népessége már rendszeresen eléri a tíz-tizenötezres létszámot. Az idei koncertkínálat is jubileumi: igyekeztek az elmúlt évek legsikeresebb előadóit visszahozni a táborba, megőrizve azt a műfaji sokszínűséget, amely a Tusványos koncertprogramját mindig is jellemezte. Idén is fellép a székelyföldi táborban Nagy Feró és a Beatrice, a Magna Cum Laude, Szabó Balázs bandája, a Kiscsillag, Anna and the Barbies, a Bagossy Brothers Company, az Intim Torna Illegál és Ákos.

