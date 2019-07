Gyorsan terjed a gyógyszerekre rezisztens malária Délkelet-Ázsiában

A legfontosabb gyógyszereknek ellenálló malária-kórokozó gyorsan terjed Délkelet-Ázsiában egy új kutatás szerint.

A két szer (artemizinin és piperaquine) kombinációjából álló terápiát 2008-ban vezették be Kambodzsában, azonban 2013-ban már találtak olyan eseteket, ahol a parazita mindkét szerre rezisztens mutációi okoztak betegséget - idézte a BBC a Lancet Infectious Diseases című szaklap friss számában megjelent tanulmányt.

Az új kutatás során brit és thaiföldi tudósok délkelet-ázsiai páciensek vérmintáit elemezték. Az élősködő DNS-ének vizsgálata azt mutatta, hogy a rezisztens mutációk Kambodzsa-szerte elterjedtek, de már felbukkantak Laoszban, Thaiföldön és Vietnamban is. A parazitán további változásokat is találtak, amelyek még nagyobb gondot okozhatnak.



Egyes régiókban a paraziták 80 százaléka gyógyszerrezisztens volt.



"A mutáció elterjedt, sőt még rosszabb változatok is kialakultak" - mondta Roberto Amato, a Wellcome Sanger Institute kutatója a BBC-nek.



A lapban megjelent egy másik tanulmány is, amelyben kimutatták, hogy a páciensek felét nem kezelik a szokásos gyógyszerekkel, vannak azonban olyan alternatív orvosságok, amelyeket helyettük használhatnak.



"Tanulmányunk kimutatta, hogy a rezisztens törzsek egyre nagyobb térnyerése miatt sürgősen szükség van alternatív, első vonalbeli gyógymódokra" - mondta Tran Tihn Hien, az Oxfordi Egyetem vietnami klinikai kutatási részlegének munkatársa.



Ilyen alternatíva lehet, hogy a szokott két szer egyike (az artemizinin) mellett más hatóanyagot vetnek be, vagy három szer kombinációját használják.



Óriásit lépett előre az emberiség a malária kiirtása felé vezető úton, azonban a gyógyszerrezisztencia kialakulása lassíthatja a folyamatot.



A kutatók másik félelme, hogy a rezisztens élősködő eléri Afrikát, ahol a megbetegedések túlnyomó többsége (tízből több mint kilenc) történik.



"Ez a nagyon hatékony parazitatörzs képes új területeket meghódítani és új genetikai tulajdonságokat kifejleszteni, ami azzal a félelmetes következménnyel fenyeget, hogy eléri Afrikát, amint az már megtörtént korábban a klorokinrezisztens parazitákkal" - mondta Olivo Miotto, a Wellcome Sanger Institute és az Oxfordi Egyetem kutatója.



Az 1950-es és 1970-es évek között Ázsiában és Afrikában terjedt el a törzs, amely a maláriás megbetegedések rohamos növekedéséhez és több millió ember halálához vezetett. A klorokint ezután egy másik vegyülettel váltották fel az orvoslásban.



Miközben az új rezisztens törzsek jelenleg is terjednek Délkelet-Ázsiában, a maláriás esetek teljes száma visszaesőben van. Kambodzsában 2008-ban 262 ezer, 2018-ban már csak 36 900 esetet regisztráltak.



A világon mintegy 219 millióan betegszenek meg maláriában minden évben, közülük 435 ezren halnak meg, többségük öt év alatti gyerek.

