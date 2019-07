Fidesz: Karácsony pártja egyetlen béremelést sem szavazott meg

2019. július 23. 15:56

Karácsony Gergely pártja egyetlen béremelést sem szavazott meg az elmúlt években - közölte az MTI-vel kedden a Fidesz-frakció.

A nagyobbik kormánypárt frakciója ezt Kocsis-Cake Olivio (Párbeszéd) parlamenti képviselő keddi budapesti sajtótájékoztatójára reagálva írta. Az ellenzéki politikus azt mondta, a kabinet három hétre szabadságra megy, miközben az elmúlt napok hírei arról szólnak, hogy komoly gondok vannak a pedagógusok, a rendőrök és a tűzoltók bérezésével. Pártja nevében felszólította a kormányt, emelje a tanárok, a tűzoltók és a rendvédelmi dolgozók bérét.



A Fidesz képviselőcsoportja felhívta a figyelmet arra, hogy a Párbeszéd a többi ellenzéki párttal együtt most is elutasította a 2020-as költségvetést, amely - mint írták - a családok támogatásának növelése mellett biztosítja a rendvédelmi béremelés folytatását és a már végrehajtott pedagógusbéremelés finanszírozását.



Úgy fogalmaztak: "A Gyurcsány-korszakban megalázóan alacsony bérekért dolgoztatták a közszféra dolgozót, és még egyhavi bért is elvettek tőlük." A Fidesz kormányzása óta egyre több béremelés indul a közszférában, amit a gazdasági növekedés tesz lehetővé - tették hozzá a frakció közleményében, kifejtve: átlagosan 50 százalékos emelés volt a pedagógusoknál, a rendőröknél, a katonáknál, 30 százalékos emelés a kormánytisztviselőknél, és 2020-ban is folytatódik a rendvédelmi dolgozók és ápolók béremelése.



MTI