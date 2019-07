Úzvölgyi katonatemető - A jogtiprások ellen tüntettek Székelyudvarhelyt

2019. július 23. 18:35

Az Erdélyi Magyar Néppárt (EMNP) felhívására csaknem ötszázan tüntettek kedd délután Székelyudvarhelyen az úzvölgyi katonatemető átalakítása és a magyarokat érintő más közelmúltbéli jogtiprások ellen.

Csomortányi István, az EMNP elnöke beszédében kijelentette: a román politikai elit ma is 19. századi nemzeti ideálokat követ, és azon munkálkodik, hogy Románia egynyelvű, egynemzetiségű és egyvallású ország legyen. Ezért az erdélyi magyarok számára Bukarest nem a problémák megoldása, hanem azok forrása. Úgy vélte: mindezek ellenére a magyarság számára ma is a Kárpát-medence, az erdélyi magyarok számára pedig Erdély és Székelyföld a magyar lét ideális terepe.



Az EMNP elnöke szerint az erdélyi magyarságnak tisztességes és elkötelezett vezetőkre, önálló külpolitikára és egységes fellépésre van szüksége helyzete javításához. Kijelentette: meg kell teremteni az erdélyi magyar politikai szervezetek új egységét, amelyből senki sem maradhat ki. Azt is hozzátette: olyan önkormányzati vezetők kellenek, akik nem lopnak, és másokat sem hagynak lopni. Kijelentésével Gálfi Árpádot, Székelyudvarhely polgármesterét idézte, aki a közelmúltban azzal magyarázta a Magyar Polgári Párt (MPP) székelyudvarhelyi elnöki tisztségéből való - szerinte jogtalan - leváltását, hogy polgármesterként nem engedett másokat lopni.



Gálfi Árpád polgármester beszédében úgy vélte: az úzvölgyi katonatemető átalakítói nem a magyarok, hanem az emberség ellen léptek fel. Azt is hozzátette: a temető román parcellájának a létrehozói gyurmának tekintik a múltat, amelyből bármi megformázható. Ez azonban őket minősíti.



"Senki ne csodálkozzon, hogy ha nem megfelelő ítélet születik, ha a tolvajt a tolvajnál jelentjük fel, és onnan várunk igazságszolgáltatást" - jelentette ki.



Úgy vélte: ennek ellenére a magyarok csak annyit tehetnek, hogy nem hagyják szó nélkül a történteket, és bíznak a mindenki és mindenek feletti hatalomban, amelyik egyszer igazságot szolgáltat. "Mindenekelőtt Székelyföld, mindenek felett az isten!" - zárta felszólalását a polgármester.



Tőkés Lászlónak, az Erdélyi Magyar Nemzeti Tanács (EMNT) elnökének üzenetét Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke olvasta fel. A politikus szerint a Hargita megyei önkormányzat mulasztása miatt nem rendeződtek a határviták, és történhetett meg az úzvölgyi katonatemető átalakítása.



A volt püspök az ortodox egyház felelősségét is felvetette arra utalván, hogy a június 6-án történt "erőszakos temetőfoglalás" egyik szervezője az Ortodox Testvériség nevű szélsőséges ortodox szervezet volt.



Tőkés László úgy vélte: a megoldás kulcsa az ortodox egyház és a szociál-liberális kormány hatóságainak a kezében van, ezért hozzájuk kell felhívással fordulni az úzvölgyi temetőügy és más jogtiprások megnyugtató rendezése ügyében.

MTI