Tusványos - Megkezdődött a hangversenyprogram, szombaton a csúcs

2019. július 23. 19:08

A fennállásának 50. évfordulóját tavaly ünneplő, rendkívüli alkalmakra néha összeálló nagyváradi Metropol Group koncertjével megkezdődött kedd este a 30. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor egyhetes programsorozata a székelyföldi Tusnádfürdőn.

A Tusványosként emlegetett szabadegyetem közéleti programja valójában szerdán veszi kezdetét, de a hagyományoknak megfelelően már a hivatalos megnyitó előestéjén több száz résztvevő érkezett az esőáztatta tusnádfürdői kempingbe a "nulladik napi" koncertre.



Az "Egy a tábor" mottóval rendezett jubileumi Tusványos a rendszerváltás óta eltelt három évtizedre tekint vissza, ennek megfelelően a koncertprogram is nosztalgikus jegyeket hordoz, az erdélyi rockzene kezdeteit idéző Metropol színpadra lépésén túl is. A szervezők ugyanis a korábbi évek közönségkedvenceit hívták vissza idén a táborba: a keddi, "nulladik napi" bulin a Magashegyi Underground majd pedig a Quimby együttes zenél a Tusványos koncertszínpadán.



A nyári fesztiválok szórakozási lehetőségeit komoly közéleti vitákkal ötvöző, a magyar nemzetpolitika meghatározó műhelyének számító, rangos előadókat felvonultató Tusványosra kedden már kora délutántól kezdődően folyamatosan érkeztek a résztvevők, elsősorban azok a fiatalok, akik - a kiadós zivatar okozta akadályokkal dacolva - a tusnádfürdői kempingben vertek sátrat.



A tábor idén több mint huszonöt rendezvénysátrat alakítottak ki a szervezők, különböző tematikájú fórumok helyszíneiként. A koncertszínpad előtti sportpályát lacikonyhákkal és nyitott sörözőkkel építették körbe, de egyelőre csak a gumicsizmával érkező legeltökéltebb fesztiválozók vették birtokukba a sártengerré változott "küzdőteret".



A tábor lekövezett vagy aszfaltburkolattal rendelkező részei azonban kedd estére így is több ezer ember - régi ismerősök, a Tusványost megalapító, és az azon nevelkedett nemzedékek - találkozóhelyévé vált, a térségre kiadott meteorológiai előrejelzés szerint pedig remélhető, hogy szerdától már szép idő lesz Tusnádfürdőn.



Tusványos közéleti programja szerda délelőtt kezdődik, az európai parlamenti választások kiértékelésével, csütörtökön gazdasági témákról, versenyképességről és energiabiztonságról rendeznek pódiumbeszélgetéseket. Pénteken az elmaradhatatlan nemzetpolitikai kerekasztal-beszélgetésen számolnak be közösségük helyzetéről a határon túli magyar politikai vezetők, szombaton pedig Orbán Viktor miniszterelnök tart előadást a Tusványos színpadán.

MTI