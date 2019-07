Pancserpuccs - Deutsch szerint hiába áskálódik az ellenzék

2019. július 23. 19:24

“Akárhogy áskálódik a ‘hazafiatlan népfront’, nem tudják elvenni a Fidesz szakbizottsági alelnöki helyeit. (…) Pancserpuccs. Ennyi” – így kommentálta Deutsch Tamás európai parlamenti képviselő, hogy szeptemberre halasztotta az EP az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság alelnökének kinevezését.

Az alelnök az Európai Néppárttal való korábbi megállapodás szerint a Fidesz politikusainak sorából kerül ki. Ezt torpedózták meg magyar baloldali, liberális politikusok, akik az új Európai Parlament megalakulása óta támadják magyar képviselőtársaikat, gyengítve ezzel hazánk érdekérvényesítő képsségét. Egyébként nem túl sikeresen. A Fidesz 13 politikusa lát el fontos tisztséget az új Európai Parlamentben.



A LIBE bizottság alelnökének Hidvéghi Balázst jelölte a Fidesz, illetve az EPP. A Zöldek váratlanul bejelntették, hogy ellenjelöltjük van. Az Európai Néppárt küldöttsége rövid tanácskozás után azt javasolta, hogy halasszák el az alelnök megválasztását.

Bár az ellenzéki EP-be jutott politikusok már előre harsogták, hogy meg fogják akadályozni a fideszes szakbizottsági alelnökök kinevezését, Hidvéghi előtt két fideszes alelnököt már kineveztek: Deutsch Tamás a költségvetési ellenőrzési bizottság, Gál Kinga a biztonságpolitikai szakbizottság alelnöke lett.

Három jelölt kinevezését viszont elnapolták. A kulturális és oktatásügyi bizottság ülésén Bocskor Andrea kinevezését halasztották el. Döntését ez esetben a testület elnöke ezt azzal magyarázta, hogy nem akarja nézeteltéréssel indítani a szakbizottság munkáját. És elnapolták Trócsányi László kinevezését is az alkotmányügyi bizottságban.

A magyar, fideszes politikusok európai parlamenti pozícióba kerülésének két fő támadója a Momentum két képviselője, a botmixeres ügyben hírhedtté vált Cseh Katalin, valamint Donáth Anna. Donáth Hidvéghi kinevezésének elnapolása után így örvendezett a közösségi oldalán:

Már a Néppárt is érzi, hogy a legfontosabb bizottságokba, például a magyar kormány jogállamiságot lebontó törekvéseit is figyelemmel kísérő LIBE-be nem fognak fontos pozícióra megválasztani egyetlen fideszest sem. Tudták, hogy ha most szavaznának, a Fidesz miatt elbukhatnak egy bizottsági alelnöki pozíciót. Ez pedig azt is jelentheti, hogy a Néppárt várhatóan le fogja cserélni Hidvéghit egy olyan képviselőjére, aki nem egy Európa-ellenes párthoz tartozik.

A momentumos képviselő egyébként a lengyelekbe is belerúgott egyet. Hasonló örömöt jelentett számára, hogy Beata Szydło volt lengyel miniszterelnök kinevezését meg tudták akadályozni a Foglalkoztatásügyi Bizottság elnöki pozíciójára. Róla azt írta Donáth, hogy mivel Beata Szydło pártja a lengyel Fidesz, ezért nem is meglepő, hogy nem hajlandóak megválasztani:

Európának elege van a jogállamot lebontó, uniós támogatást sajátként kezelő illiberális kormányokból és képviselőikből.

Donáth Anna első EP-képviselői teendője az volt, hogy Járóka Lívia ellen kezdett kampányolni, akit ádáz áskálódása ellenére is megválasztottak az Európai Parlament alelnökévé. Akkor Donáth azt írta Facebook-oldalán, hogy Cseh Katalinnal számos kollégával találkoztak frakción belül és kívül, hogy felhívják a figyelmüket arra, hogy mit támogatnak azzal, ha Járóka Líviára szavaznak.

Ugyan szimbolikus kérdésnek tűnik csupán egy alelnöki tisztség, mindazonáltal az ilyen döntések mutatják meg, hogy érték vagy érdek alapú politizálást akarunk folytatni az elkövetkező öt évben.

Dobrev Klára is büszkén nyilatkozta, hogy ő nem szavazott Járókára. A fideszes politikus ellenben még fel is hívta Gyurcsánynét, hogy gratuláljon neki, hiszen mindketten az EP alelnökei lettek.

TIZENHÁROM FIDESZES TÖLT BE FONTOS TISZTSÉGET AZ ÚJ EP-BEN

Bárhogy próbálkoznak nemzetietlen, már-már hazaárulással felérő húzásaikkal a balliberálisok Brüsszelben, a Fidesz jelenléte meghatározó az új brüsszeli politikában. Politikusaik összesen 13 tisztséget töltenek be a mai napig:

Deutsch Tamás delegációvezető, a költségvetés-ellenőrző bizottság negyedik alelnöke, a költségvetési és a regionális fejlesztési bizottság tagja.

Szájer József a delegáció elnöke, a jogi bizottság tagja.

Trócsányi László a külügyi, az alkotmányügyi és a petíciós bizottság tagja.

Győri Enikő a gazdasági és monetáris, valamint a nemzetközi kereskedelemmel foglalkozó bizottság tagja.

Gyürk András az ipari, valamint a környezetvédelmi bizottság tagja.

Gál Kinga a külügyi, az alkotmányügyi bizottság tagja, és a biztonság- és védelempolitikáért felelős szakbizottság második alelnöke.

Járóka Lívia a nőjogi és az állampolgársági és bel- és igazságügyi kérdésekkel foglalkozó bizottságok tagja.

Hidvéghi Balázs a mezőgazdasági és vidékfejlesztési, a halászati, valamint az állampolgársági és bel- és igazságügyi kérdésekkel foglalkozó bizottságok tagja.

Tóth Edina a környezetvédelmi, ipari, kutatási és energiaügyi, valamint a belső piaci bizottságok tagja.

Hölvényi György a fejlesztési és emberi jogi bizottságok tagja.

Kósa Ádám a foglalkoztatási és a petíciós bizottság tagja.

Bocskor Andrea a kulturális és a külügyi bizottság tagja.

Deli Andor a külügyi és a közlekedési bizottság tagja.

