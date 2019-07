Moszkva kollektív biztonsági rendszert javasol a Perzsa-öbölben

A Perzsa-öbölben létrehozandó kollektív biztonsági rendszer új koncepcióját ismertette kedden Moszkvában az érintett országok képviselőivel Mihail Bogdanov orosz külügyminiszter-helyettes - közölte az orosz diplomáciai tárca.

A közel-keleti és afrikai ügyekben illetékes miniszterhelyettes az arab államok, Irán, Törökország, az ENSZ Biztonsági Tanácsa (BT) állandó tagállamai, az EU- és a BRICS-tagállamok diplomatáinak jelenlétében kifejtette, hogy Moszkva szerint a Perzsa-öbölben kialakult helyzetet kizárólag egy valóban inkluzív regionális biztonsági rendszer kiépítésével lehet megtoldani. Az orosz diplomata hangsúlyozta, hogy ezt a fokozatosság, a sokoldalúság és a nemzetközi jog, mindenekelőtt az ENSZ Alapokmányának és a BT határozatainak tiszteletben tartásával lehet megvalósítani.



A koncepció a régió szélsőséges és terrorista elemei elleni harc mellett kiterjed a helyi konfliktusok és vitás kérdések rendezésére is - közölte. Bogdanov emlékeztetett arra, hogy korábban éppen az ENSZ égisze alatt sikerült megsemmisíteni a szíriai vegyifegyver-arzenált.



Moszkva indítványának értelmében a térségben békefenntartó műveleteket csakis a BT határozatai alapján, vagy agresszió áldozatává vált állam kérése alapján lehessen végrehajtani.



Az egységes biztonsági rendszer egyebek között feltételezi a rászoruló országok és népek humanitárius segélyezését is.



Katonai téren Oroszország az átláthatóság fokozására tett javaslatot.



Ezt Bogdanov szerint a többi között szubregionális védelmi miniszteri tanácskozások megtartásával, "forró drótok" kialakításával, a hadgyakorlatok és a katonai repülések előzetes bejelentésével, megfigyelők és a fegyvervásárlásra vonatkozó információk cseréjével, valamint a Perzsa-öböl régióján kívüli országok állandó katonai jelenlétének betiltásával lehet elérni.



Az orosz diplomata úgy vélekedett, hogy a fokozatosság jegyében az egységes biztonsági rendszer kialakításához elsőként a legélesebb problémák megoldása révén kellene nekifogni. Bogdanov ezek közé sorolta a nemzetközi terrorizmus elleni harcot, az iraki, a jemeni és a szíriai válság rendezését, valamint az iráni atomprogramról megkötött nemzetközi alku összes megállapodásának megvalósítását.



Javaslatot tett arra, hogy az érintett felek kezdjenek konzultációkat a perzsa-öbölbeli biztonságról és együttműködésről megtartandó nemzetközi konferencia kezdeményező csoportjának létrehozásáról. A moszkvai külügyminisztérium szerint ennek meg kellene állapodnia a létrehozandó rendszer földrajzi határairól, részvevőiről, a képviselet szintjéről és a határozattervezetek előkészítéséről.



Az orosz koncepció távlati feladatként egy regionális biztonsági és együttműködési szervezet létrehozását nevezte meg. Ennek munkájában a Perzsa-öböl térségének országai mellet - társult tagként vagy megfigyelői státusban - Oroszország, Kína, az Egyesült Államok, az uniós országok, India és más érdekelt felek is részt vehetnének.



