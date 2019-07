Vizes vb - Bronzéremért játszhat a női vízilabda-válogatott

2019. július 24. 13:35

A magyar női vízilabda-válogatott 16-10-re kikapott a spanyol csapattól a kvangdzsui világbajnokság szerdai elődöntőjében, ezzel eldőlt, hogy nem szerez olimpiai kvótát a Koreai Köztársaságban.

A magyarok a harmadik helyért közép-európai idő szerint pénteken 10 órakor az ausztrálokkal játszanak.

A magyar csapat legközelebb hazai környezetben, a januári Európa-bajnokságon harcolhatja ki az ötkarikás részvételt, ott is egy kvóta talál gazdára.

Eredmény:

vízilabda, nők, elődöntő:

Spanyolország-Spanyolország 16-10 (5-3, 5-5, 4-1, 2-1)



gólszerzők: Tarrago, Forca Ariza 4-4, Leiton Arrones, A. Espar, Ortiz 2-2, Pena, Garcia Godoy 1-1, illetve Leimeter 4, Keszthelyi, Gurisatti 2-2, Parkes, Gyöngyössy 1-1



Magyarország: Gangl - Vályi, Tóth-Csabai, Keszthelyi, Illés, Szilágyi, Gyöngyössy, cserék: Leimeter, Parkes, Rybanska, Gurisatti, Horváth, Magyari (kapus)



A két csapat egy évvel ezelőtt a barcelonai Európa-bajnokságon találkozott egymással: a katalán fővárosban a torna nyitómérkőzésén 13-9-re, a bronzcsatában pedig 12-6-ra diadalmaskodtak a házigazdák, akik ez alapján is esélyesebbek voltak a kvangdzsui elődöntőben.

Az első fórt a magyarok kapták, de Keszthelyi Rita lövését blokkolták, az ellentámadásból pedig ötmétereshez jutottak a spanyolok, Gangl Edina csak beleérni tudott a büntetőbe. Az első spanyol előny ugyan kimaradt, de a visszapattanó a riválishoz került, az ötöst is értékesítő Roser Tarrago pedig messziről talált be. Keszthelyi ötméteresével a magyarok is feliratkoztak az eredményjelzőre, majd egy megúszás végén Leimeter Dóra lőtte ki a kapu jobb oldalát (2-2). Anna Espar révén újra ötméteresből találtak be a spanyolok, Gangl ehhez még közelebb volt, de a labda a hóna alatt becsúszott, Judith Forca Ariza távoli kapufás lövésénél viszont nem volt esélye hárítani. Kevesebb, mint fél perccel a negyed vége előtt újra becsúszott egy védhetőnek tűnő próbálkozás Gangl kezei alatt, Leimeternek azonban szinte az utolsó pillanatban sikerült szépítenie. A spanyolok vezetésénél talán aggasztóbb volt, hogy három emberelőnyéből egyet sem tudott kihasználni a magyar válogatott.

A második negyed elején esett gyors spanyol gól után Bíró Attila lecserélte Ganglt, de Parkes Rebecca szép csavarását követően a 18 éves Magyari Aldát is felavatta az ellenfél. Leimeter révén az ötödik fórját már belőtte a magyar csapat, de a spanyolok is kihasználták a létszámfölényt (8-5). Gurisatti Gréta góljára Beatriz Ortiz válaszolt ötméteresből, majd egy elkapkodott magyar fór után a spanyolok jóval türelmesebben játszották végig az előnyt és újabb gólt szereztek. Gyöngyössy Anikó centerből talált be a túloldalon, Gurisatti ejtésével pedig a nagyszünetre "lőtávolba" kerültek a magyarok (10-8).

A fordulás után a spanyolok két és fél percen belül megint elhúztak (12-8), ráadásul Szilágyi Dorottya rendkívül korán kipontozódott. A kapuba Gangl került vissza, miután Magyari egyetlen védést sem tudott hárítani, majd Keszthelyi fórból megszerezte a játékrész első magyar gólját. A jó kapusteljesítmény továbbra is hiányzott, a spanyol lövők távolról is könnyűszerrel lőttek a hálóba (14-9).

A zárófelvonásban már csak a különbség volt a kérdés, a spanyolok végül hat góllal diadalmaskodtak.

A magyar szövetségi kapitány a mérkőzés végén kiemelte: azokban a fontos szituációkban, amikor a válogatott fel tudott volna zárkózni, szorosabbá tudta volna tenni az eredményt, rendre "buta" dolgokat követett el, ellentétben a kiélezett helyzetekben rutinosabb ellenféllel.

"Bennünk van a lehetőség, de még sokat kell javulnunk ahhoz, hogy egy olyan erősségű csapatot legyőzzünk, mint a spanyol" - hangsúlyozta a szakember. Bíró Attila hozzátette: amíg támadásban korábban fórban és zónában is hatékonyan lőttek a játékosai, addig most a lövéseiket rendre blokkolták a spanyolok, vagy védett az ellenfél kapusa, miközben a magyar kapusok ezúttal rossz napot fogtak ki.

"Ilyen gyenge kapusteljesítménnyel ezen a szinten nem lehet többet elérni. A vb-re éremért jöttünk, az esélyünk megvan rá, szeretnék hazavinni" - mondta Bíró Attila.

Az éremszerzést illetően fogadkozott a mérkőzés után Keszthelyi Rita csapatkapitány és Gurisatti Gréta is. Keszthelyi elsősorban a kapott gólokat tartotta soknak, de hangsúlyozta: a vereség ellenére büszke a csapatra, amelynek ezúttal is volt tartása. "Nem tudtuk megvalósítani azt, amit előre megbeszéltünk, hogy kit ne engedjünk lőni a spanyolok közül. Így az lett, amit ők akartak, mi pedig csak mentünk utánuk" - értékelte a találkozót Keszthelyi.

Gurisatti kifejtette: a mérkőzést végig az emberelőnyös, emberhátrányos játék határozta meg, ami eddig nem volt tendencia a vb-n, és nehéz volt hozzá alkalmazkodniuk. "Ma a védekezésünk volt gyengébb, sok kiállítást és sok gólt kaptunk. Folyamatosan üldöznünk kellett a spanyolokat, és ebben a játékban felőrlődtünk, elsősorban mentálisan" - mondta.

MTI