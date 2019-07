Délvidék: Kishegyesen megkezdődött az Anna Napok rendezvénysorozata

2019. július 25. 09:15

Kishegyesen dr. Szőke Anna előadásával kezdődött az Anna Napok idei rendezvénysorozata. Idén ünneplik a faluban az újratelepítés 250. évfordulóját és az Anna Napok rendezvénysorozata is ennek szellemében zajlik, minden előbbinél gazdagabb tartalmakkal.

A Szent Anna-templom Kishegyesen.

Kép: Tóth Péter

A Kárpát-medence szinte mindegyik részén találunk Szent Anna nevét viselő templomot vagy kegyhelyet. Szent Anna kultusza Palócföldön különösen jelentős. Számos templom viseli ott ezt a nevet. Dr. Szőke Anna elmondta, hogy Kishegyes lakosainak elődei 250 évvel ezelőtt egy nagy hullámban Békésszentandrásról érkeztek, de Palócföldről is jöttek betelepülők, akik több kisebb csoportban érkeztek. Az, hogy miért kapta a templom pont a Szent Anna nevet, nem sikerült még kikutatnia, de jó eséllyel feltételezhető, hogy a palócföldiek hozták magukkal a kultuszt. Mivel Szent Anna a vallásos emberek tudatában Jézus nagymamájaként él, ezen a napon szokás volt régen a nagyszülők köszöntése is.

Dr. Szőke Anna néprajzkutató a Tűzoltóotthonban Szent Anna-napi búcsú a Kárpát-medencében címet viselő előadásával kezdetét is vette az Anna-napi rendezvénysorozat, mely idén szorosan kötődik a falu újratelepítésének 250. évfordulója megünnepléséhez. Az előadásban az Anna-naphoz fűződő hagyományokról, szokásokról, hiedelmekről is hallhattak a megjelentek. Kitért arra is, hogy hagyománnyá vált, hogy ezen a napon, aki elszármazott innen, ha csak teheti, hazatér.

Kishegyes a törökdúlás idején elnéptelenedett, újratelepítése 1769-ben kezdődött, 250 évvel ezelőtt. A Szent Anna tiszteletére emelt templomot 1788-ban szentelték fel, addig csak imaháza volt a falunak. A római katolikus templom 35 m hosszú, szélessége 13 m, a tornya 35 m magas, egész területe 526 négyzetméter.

Kishegyesen évről évre a falu legnépesebb eseményének számít a templombúcsú, amit a templom névadója, Szent Anna napjához (július 26-a) legközelebb eső vasárnapon tartanak. Dr. Szőke Anna előadásában arra is kitért, hogy a vasárnapi búcsú akkor jött divatba, mikor az emberek elkezdtek gyárakban, vállalatokban dolgozni, és amikor nem vasárnapra esett a templombúcsú, nem tudták volna megünnepelni.

Búcsú napján, amennyiben tehetik, hazatérnek a faluba azok is, akik itt születtek, de már nem itt élnek. A vidéki és külföldi rokonok, barátok és ismerősök is általában ilyenkor látogatják meg a kishegyesieket. A búcsút megelőző időszakban a 90-es évektől megszervezik az Anna Napokat, melynek keretében a hagyományos vallási szokások mellett különféle rendezvényekre invitálják az embereket.

Tóth Péter