Székelyföld: A gyerekek gyógyításáért modernizálnak Szentegyházán

2019. július 25. 10:07

A végéhez közeleg a szentegyházi egészségügyi központ egyik régi épületének felújítása, ahol állandó gyermekorvosi rendelést fognak biztosítani, továbbá sürgősségi ellátás és kórtermek is lesznek a bent fekvő betegek részére.

Kép: Barabás Ákos

Jelentős újítások történtek tavaly óta a szentegyházi egészségügyi központnál, ahol egy több mint tíz éve használaton kívül lévő régi épület felújításába kezdett az önkormányzat – fejtette ki portálunknak Molnár Tibor polgármester. Mint mondta, azóta egyebek mellett kívül szigetelték, valamint újrafedték az épületet, modernizálták a villamos- és csatornahálózatokat, illetve a fűtésrendszert, továbbá a vakolás és a meszelés is megtörtént. A munka során változtattak a termeken is: közfalakat építettek, távolítottak el vagy éppen erősítettek meg.



„Szükség volt kisebb nagyobb változtatásokra az eredeti tervekhez képest, de ezeket sikerült megoldani” – magyarázta a tisztségviselő. Hozzátette, hamarosan az antibakteriális linóleum elhelyezése kezdődik el az épületben, a kinti tér rendezése pedig folyamatban van, több járda is elkészült már. A polgármester szerint már idén ősszel be kell fejeződjenek a munkálatok. • Fotó: Barabás Ákos Megoldásra váró bonyodalmak A felújításhoz szükséges tervek elkészítése óta változtak a tűzvédelmi követelmények, így a füstriasztó rendszer beszerelése mellett egy fémből készült, lebetonozott tűzlépcsőt is el kell helyezni az épület külső részén, amely menekülőútként szolgál majd probléma esetén – magyarázta Molnár, hozzátéve, hogy már meg is rendelték a komplexnek számító fémszerkezetet, valamint ennek az alapozása is megtörtént.



Rámutatott, noha eleget tesznek a követelményeknek, az már most fájó pont, hogy a lépcső rontani fogja a felújított épület esztétikáját, hiszen éppen a főút felőli bejáratnál lesz elhelyezve. Szerencsének mondható azonban, hogy ezt tudják még finanszírozni az Országos Vidékfejlesztési Programban (PNDL) megpályázott közel 1,8 millió lejes támogatásból. • Fotó: Barabás Ákos Szintén problémát jelent, hogy ki kell vágják az épület előtti tujákat, hiszen azok miatt nem fog elférni a bejárathoz igyekvő sürgősségi autó. A helyükre virágokat fognak ültetni a későbbiekben.



Ezt és némi aszfaltozást már a helyi költségvetésből kell megoldjanak. Berendezés, vásárlások A felsoroltakon kívül a munkálatokból hátra van még a bútorok egy részének megvásárlása és beszerelése, valamint be kell szerezni még egy generátort, amely bekapcsol áramszünet esetén. Noha ezeket pályázati pénzből lehet finanszírozni, még lesznek bőven olyan felszerelések, amelyekre forrást kell szerezni.



Molnár Tibor abban reménykedik, hogy ehhez segítséget kapnak Hargita Megye Tanácsától.



Gyerekosztály, sürgősségi Az új épületben sürgősségi és gyerekosztály is fog működni – közölte a polgármester. A terv egyik legfontosabb hozadéka, hogy álladó gyermekorvosi rendelést tudnak biztosítani az építkezés végeztével – két szakorvos is jelezte, hogy szívesen dolgozna ott –, ami nem csak a helyi lakóknak, de minden Homoród-mentinek jót jelent. • Fotó: Barabás Ákos Ugyanis, ha a betegellátás elkezdődik, akkor nem kell már Csíkszeredába vagy Székelyudvarhelyre vigyék a szülők a környékbeli gyerekeket. Az épület emeletén ugyanakkor külön mellékhelyiséggel ellátott kórtermek lesznek.



Ez szintén emeli a szentegyházi orvosi ellátás minőségét. Molnár hozzátette, hamarosan új munkatársakat is fog alkalmazni az egészségügyi központ, hogy legyen, aki ellássa a megszaporodó feladatokat.

Fülöp-Székely Botond

szekelyhon.ro