Meglőttek egy fehérorosz diplomatát a török fővárosban

2019. július 25. 10:18

Meglőtték szerda este a török fővárosban az ankarai fehérorosz nagykövetség egyik diplomáját, a török állampolgárságú elkövető később öngyilkos lett - jelentette csütörtökön a török média, amely szerint a támadásnak nem volt politikai indíttatása.

Az incidens Ankara egyik jómódú kerületében történt, ahol a diplomata, Aljakszandr Pogansev is lakott. Pogansev a gyerekével sétált a lakóparkban, amikor szomszédja, egy nyugalmazott török ezredes, Mehmet Fevzi Bayram pisztollyal többször rálőtt. A fehérorosz diplomata súlyosan megsebesült. Kórházba szállították, csütörtökre virradóra megműtötték. Már jobban van, csütörtökön elhagyhatja az intenzív osztályt.



Vasip Sahin, Ankara tartomány kormányzója azt mondta, hogy az ügynek nincs politikai vonatkozása. Közölte azt is, hogy: a tettes később ugyanazzal a fegyverrel a lánytestvére lakásán végzett magával. A fehérorosz külügyminisztérium tájékoztatás szerint a támadó labilis idegállapotú volt.



Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter telefonon beszélt fehérorosz hivatali kollégájával, Uladzimir Makejjel, és fel is kereste a kórházban a fehérorosz diplomatát. Megerősítette, hogy az incidens vita következménye, és nincs politikai indíttatása. Az ügyben nyomozás indult.



Három évvel ezelőtt, 2016 decemberében a török fővárosban az akkori ankarai orosz nagykövet, Andrej Karlov merénylet áldozata lett. A 62 éves orosz diplomatát egy fotókiállítás megnyitóján, televíziós kamerák előtt lőtte le egy 22 éves, szolgálaton kívüli, civil ruhát viselő török rendőr, Mevlüt Mert Altintas. A török hatóságok végeztek vele. A vádirat szerint a merénylet Ankara és Moszkva szembeállítására irányuló provokáció volt.



MTI