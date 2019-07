Horvát önkéntes tűzoltókat és orvosokat tüntetett ki Szijjártó Péter Zágrábban

2019. július 25. 10:44

Kitüntette azokat az önkéntes tűzoltókat és orvosokat Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön Zágrábban, akik részt vettek a július 11-én a horvátországi A4-es autópálya egyik fizetőkapujánál balesetet szenvedett magyar család mentésében.

A miniszter a szentivánzelinai önkéntes tűzoltó egyesület hét tagjának, a zágrábi Rebro Klinikai Központ négy, valamint a szintén zágrábi Dubrava Klinikai Kórház egy orvosának adta át a magyar kormány elismeréseit.



A tizenkét ezüst emlékérem egy egész nemzet nagyrabecsülését fejezi ki, és arra emlékeztet, hogy a kitüntetettek olyat tettek, "aminél nagyobbat vagy többet nem lehet: életet mentettek" - húzta alá Szijjártó Péter.



Július 11-én egy 35 éves horvát sofőr lassítás nélkül hajtott bele egy magyar rendszámú autóba a horvátországi A4-es autópálya Sveta Helena-i (szentivánzelinai) fizetőkapujánál, és súlyos sérüléseket okozott a magyar származású család tagjainak. Később kiderült, a sofőr többféle kábítószert is fogyasztott a baleset előtt. A rendőrségi kihallgatáson azt mondta, nem emlékszik a baleset körülményeire. A horvát rendőrség korábbi közlése szerint a BMW-t vezető férfi a megengedett óránkénti 50 kilométeres sebesség helyett lassítás nélkül, az előzetes becslés szerint 150 kilométeres sebességgel csapódott be a fizetőkapunál álló, magyar rendszámú Skodába.

A magyar származású édesapa és horvát származású édesanya hétéves gyermekével Ausztráliából érkezett Magyarországra, ahonnan a horvát tengerpartra szerettek volna utazni. A család mindhárom tagja válságos állapotban került kórházba, de már jól vannak. A sajtónak nem kívántak nyilatkozni.



A zágrábi megyei bíróság július 15-én harmincnapos vizsgálati fogságságba helyezte a BMW sofőrjét az indoklás szerint azért, mert fennáll a veszélye annak, hogy a férfi megismétli a bűncselekményt.



Szijjártó Péter csütörtökön emlékeztetett arra, hogy két és fél évvel ezelőtt Verona közelében egy magyar iskolás gyerekeket szállító busz szenvedett balesetet, és a 17 halálos áldozattal, valamint 25 sérülttel járó baleset mindmáig a legsúlyosabb közúti incidensnek számít, amely magyar emberéleteket követelt. A 2017 elején történt tragédia miatt Magyarországon rettegve figyelnek minden olyan balesetet, amely külföldön magyarokkal történik.



A tárcavezető rámutatott, két héttel a horvátországi autópályán történt baleset után világossá vált, hogy az is egy rendkívül szörnyű tragédia lehetett volna, ha nincs a horvát önkéntes tűzoltók és az orvosok hősies helytállása és gyors segítsége. "Önöket ma Magyarországon hősként szokás emlegetni, hiszen egy magyar családot gyakorlatilag a halál torkából mentettek meg" - húzta alá Szijjártó Péter. Hozzátette, azért érkezett Zágrábba, hogy személyesen fejezze ki a magyar emberek köszönetét, valamint a magyar nemzet megbecsülését és tiszteletét.



Szijjártó Péter zágrábi látogatása alkalmával találkozott az új horvát kül- és Európa-ügyi miniszterrel, Gordan Grlic-Radmannal, akivel együtt vett részt az emlékérmek átadásán. A két ország viszonyával kapcsolatban kiemelte, hogy Magyarország és Horvátország jó szomszédnak számít. Mindkét ország érdeke az, hogy a szomszédság a jövőben is a jó dolgokról szóljon, hogy kihasználják a szomszédság adta lehetőségeket, maguk mögött hagyják a múlt vitáit. "Horvátország és Magyarország mint két barát, mint az Európai Unió teljesítményéhez folyamatosan hozzáadó ország vegye ki a részét az Európai Unió jövőjének alakításában, különös tekintettel arra, hogy számos, az európai jövőt érintő dilemma tekintetében hasonló vagy azonos álláspontot képviselünk" - mondta Szijjártó Péter.

MTI