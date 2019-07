Szülői ágyakat kap harminckét kórház

2019. július 25. 11:29

A beteg gyerekükkel kórházban tartózkodó szülőknek szerzett be az Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK) 379 ágyat, amelyeket 32 intézményben osztanak szét - jelentette be az ÁEEK főigazgatója csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.

Gondos Miklós - az ágyakból szintén részesülő Szent Imre Egyetemi Oktatókórházban - elmondta, a fenntartásukba tartozó kórházak igényei és a rendelkezésre álló források alapján 158 fotelágyat, 181 összecsukható és 40 fix ágyat terveztettek és gyártattak le, és megkezdték a kiszállításukat is.



A gyártáskor ügyeltek arra, hogy az ágyak megfeleljenek a hatályos jogszabályoknak, moshatók és fertőtleníthetők legyenek, ne akadályozzák a kórtermekben folyó munkát, és ne legyenek balesetveszélyesek - mondta a főigazgató.



Kiemelte: a szülőknek kényelmesebb elhelyezést biztosító ágyak hozzájárulnak a szülők és a gyerekek lelki egyensúlyának megteremtéséhez.



Kérdésre válaszolva közölte, a beszerzés 42 millió forint plusz áfából valósult meg.



Bedros J. Róbert miniszterelnöki megbízott, a Szent Imre Egyetemi Oktatókórház főigazgatója úgy fogalmazott, a középpontban mindig a beteg áll, és fontos, hogy a gyógyulásnak a családtagok is aktív részesei lehessenek, ezért minden kezdeményezést támogatnak, amely a betegellátást emberibbé, komfortosabbá teszi.



Kitért arra is, hogy a kormány az elmúlt időszakban jelentős egészségügyi fejlesztésekbe kezdett, amelynek részeként kórházakat újítanak fel, fejlesztik az informatikai parkot, új orvostechnikai eszközöket szereznek be és új centrumkórházakat építenek.

MTI