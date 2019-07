A migrációt és a jogállamiságot is szóba hozta Ursula von der Leyen Varsóban

2019. július 25. 12:55

A migrációt és a jogállamiságot is szóba hozta Ursula von der Leyen csütörtökön Varsóban, mielőbb tárgyalt a lengyel kormányfővel, Mateusz Morawieckivel; az Európai Bizottság megválasztott elnöke kijelentette: egyes témákban nem lesz az unióban egyetértés, de meg kell hallgatni egymást.

A találkozó napirendjét ismertetve, von der Leyen három fő témaként a kiegyensúlyozott fejlődést, a jólétet és a biztonságot említette. Egyéb megvitatandó kérdésekről beszélve kijelentette: "egyes témákban egyetértünk, egyesekben bizonyára nem, akadnak olyan nehéz témák, mint a migráció és a jogállamiság".



"Fontos, hogy meghallgassuk egymást, hogy tisztelettel viszonyuljunk egymáshoz, és soha ne feledjük el, miért vagyunk az Európai Unióban" - fűzte hozzá.



A közös európai értékekről beszélve megemlítette a lengyel Szolidaritás mozgalom által az 1989-es rendszerváltás előtt képviselt eszméket, a szabadságot, a jog, az emberi méltóság tiszteletben tartását.



"Ezért szem előtt kell tartani, hogy az asztal azonos oldalán ülünk (...), ha magunk körül nézünk a világban, megértjük, hogy ezek a kulcsfontosságú értékek védelemre szorulnak" - fogalmazott.



A biztonsági kérdéskörről a volt német védelmi miniszter elmondta: a közös védelmet "mindig is a legnagyobb mértékben a NATO vállalja, ez a világ legerősebb szövetsége". Rámutatva, hogy a 29 NATO-tagállam közül 21 az EU-nak is tagja, leszögezte: az észak-atlanti szövetségen belül "szükség van erős uniós pillérre". E vonatkozásban "intenzív munkát" helyezett kilátásba a PECSO nevű uniós biztonságpolitikai projekt fejlesztésében.



Mateusz Morawiecki a napirendi témák közül kiemelte az európai bizottsági posztok betöltését. Lengyelország még nem jelentette be, kit jelöl biztosi posztra, a döntést a neki jutott terület jellegétől teszi függővé. Morawiecki korábban "erős, gazdasággal összefüggő poszt" betöltésének szándékáról beszélt.



A miniszterelnök a sajtókonferencián reményének adott hangot, hogy von der Leyennel együtt Varsó "új fejezetet nyithat" az EU-ban, együtt alkotják majd "a kompromisszumos Európát", melyben kölcsönös megértés lesz sok témában, a kereskedelem, az energia, a gazdaság, az innovációk ügyeiben.



Varsó a második európai főváros Párizs után, amelybe az EB leendő elnöke megválasztása után látogatott. A varsói sajtókonferenciáján von der Leyen bejelentette, hogy európai körútjának következő állomása Horvátország lesz.

MTI