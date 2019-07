Lefoglalt egy orosz tartályhajót az Ukrán Biztonsági Szolgálat

2019. július 25. 13:32

Feltartóztatta és átkutatta a Neyma orosz tartályhajót az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és a katonai ügyészség, arra hivatkozva, hogy a 2018 novemberi tengeri incidens idején akadályozta az ukrán hadihajók áthaladását a Kercsi-szoroson - közölte az SZBU sajtószolgálata.

Az SZBU bírósági felhatalmazást kért a hajó tárgyi bizonyítékként való lefoglalására. A szolgálat és a katonai ügyészség nyomozói bírósági engedéllyel dokumentumokat, az incidens alatt készült rádiókommunikációs felvételeket és hajónaplókat foglaltak le, és a legénységet is kihallgatták.



A kommüniké szerint Izmail ukrán kikötőbe szerdán érkezett a Nika Spirit nevű, orosz zászló alatt haladó hajó, amelyet az EQUASIS nemzetközi informatikai rendszerben az IMO-8895528 szám alapján a Neymaként azonosítottak, s amelyet az orosz hatóságok a Kercsi-szoros elzárására használtak.



Az orosz-ukrán tengeri határincidens november 25-én történt az Ukrajnától 2014-ben elcsatolt Krím félsziget partjaitól 13-14 tengeri mérföldre. Az orosz parti őrség a Fekete-tengeren tüzet nyitott három, a Kercsi-szoros felé haladó, és a megállási felszólításra nem reagáló kisebb ukrán hadihajóra, majd elfoglalta őket. Az elfogott 24 fős legénység ellen Moszkva tiltott határátlépés címén eljárást indított.



A Fekete-tengert és az Azovi-tengert összekötő szoros közelében történt incidens miatt az Egyesült Államok és az Európai Unió szankciókat szabott ki több orosz tisztségviselőre.



A hamburgi székhelyű Nemzetközi Tengerjogi Bíróság május végén kihirdetett ítélete szerint Oroszországnak azonnal szabadon kell engednie az elfogott tengerészeket, és vissza kell szolgáltatnia Ukrajnának a lefoglalt három hadihajót is. Moszkva ezzel szemben továbbra is azt vallja, hogy az általa határsértőként kezelt 24 ukrán állampolgár ügyében orosz bíróság illetékes.



Oroszország nem vett részt a hamburgi perben, mert álláspontja szerint sem beltengerek, sem a kétoldalú tengerhasználati megállapodások, sem pedig a katonai incidensek nem tartoznak a Nemzetközi Tengerjogi Bíróság hatáskörébe.



Oroszország és Ukrajna között a Krím félsziget 2014-es orosz annektálása óta feszült a viszony.

MTI