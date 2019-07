Ankara: lezárult az orosz légvédelmi rendszer leszállításának első üteme

2019. július 25. 13:59

Lezárult csütörtökön az Sz-400-as orosz légvédelmi rendszer Törökországba szállításának első üteme - jelentette az NTV török hírtelevízió a török védelmi minisztériumra hivatkozva.

A nagy hatótávolságú rakétavédelmi rendszer alkatrészei július 12. óta érkeztek az Ankara külterületén fekvő Mürted légitámaszpontra. A beszámoló szerint az orosz teherszállító repülőgépek összesen 30 fordulót tettek.



Az Oroszország és a NATO-tag Törökország közötti üzlet előrehaladta miatt egyre kiélezettebb az utóbbi hónapokban már amúgy is feszült török-amerikai viszony. A Fehér Ház múlt szerdán leszögezte: lehetetlenné teszi Törökország további részvételét az amerikai F-35-ös vadászbombázó gépek fejlesztési programjában amiatt, hogy orosz gyártmányú légvédelmi ütegeket vásárol.



"Az F-35-ös nem fér meg egy orosz hírszerzési platformmal, amelyet arra fognak használni, hogy adatokat gyűjtsenek a harci gép képességeiről" - áll a közleményében.



Később Ellen Lord, az amerikai védelmi tárca államtitkára azt mondta: az Egyesült Államok, valamint az F-35-ös program többi partnerországa egyetért abban, hogy fel kell függeszteni Ankara részvételét, és kezdeményezni kell a kizárását. Lord egyúttal bejelentette: a török pilótáknak és a harci repülőgéppel kapcsolatban álló török személyzetnek július 31-éig el kell hagyniuk az Egyesült Államokat.



A török védelmi tárca csütörtökön egyoldalúnak és igazságtalannak nevezte a kizárást célzó döntést, hangsúlyozva, hogy a lépés negatív hatással lesz a NATO erejére. A tárca megjegyzi, hogy Ankarát hivatalosan egyelőre nem zárták ki a programból, és Törökország számára nagyon fontos az F-35-ösök biztonsága. A török védelmi minisztérium jelezte azonban azt is, hogy zajlanak az egyeztetések az amerikai féllel az F-35-ös programban érintett török személyzet hazajutásáról.



Folynak a tárgyalások Ankara és Washington között az amerikai Patriot légvédelmi rendszer vásárlásáról is.



A török elnöki szóvivő, Ibrahim Kalin múlt csütörtökön telefonon beszélt John Boltonnal, az amerikai elnök nemzetbiztonsági tanácsadóval. Kalin leszögezte, hogy az amerikai lépés nincs összhangban a G20 csoport június végi oszakai csúcstalálkozóján elhangzottakkal. Recep Tayyip Erdogan török elnök későbbi beszámolója szerint Donald Trump amerikai elnök Oszakában úgy fogalmazott, hogy Washington nem sújtja büntetőintézkedésekkel Ankarát.



A 400 kilométeres hatótávolságú Sz-400-as rakétarendszer beszerzéséről szóló török-orosz egyezményt 2017. április 11-én írták alá. Ankara négy légvédelmi egység beszerzését határozta el, 2,5 milliárd dollárért. Törökország a "foglalót" már kifizette, és elköltötte a rakétarendszer vásárlására kapott hitelt is.

Egyelőre nem ismert, hogy a hadsereg hova telepíti az orosz ütegeket.

MTI