Ciklonális mező, viharos széllökések

2019. július 25. 15:36

Szárazföldünk nagy részének időjárását anticiklon alakítja, emiatt Európa nagy részén általában kevés a felhő, napos az idő, csapadékról nem érkezik jelentés. Ugyanakkor kontinensünk északnyugati területe fölött többközéppontú ciklon, illetve a hozzá tartozó frontok miatt Izland és a Brit-szigetek fölött többnyire erősen felhős az ég, és elszórtan esik a eső, záporeső. Sekély ciklonális mező található Kelet-Európa fölött, így arrafelé is több a felhő, és eső, zápor, délebbre zivatar is kialakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet a tegnapihoz hasonlóan Spanyolországban, Franciaországban és a Benelux államokban több helyütt is 38, 41 fok körül alakul, másutt általában 26 és 33 fokot mérnek. A leghűvösebb Izlandon van, ahol a legmelegebb délutáni órákban is mindössze 9, 15 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Péntek estig a Kárpát-medence fölé továbbra is meleg, eleinte száraz, majd változó nedvességtartalmú, labilis légrétegződésű léghullámok érkeznek.

Várható időjárás az ország területén péntek estig: csütörtökön napos időre számíthatunk kevés gomolyfelhővel, legfeljebb egy-egy futó zápor lehet. Éjszaka gyengén felhős idő várható, csapadék nem valószínű, csak hajnalban a délnyugati határnál alakulhat ki zápor, zivatar. Pénteken a sok napsütés mellett gomolyfelhő-képződésre számíthatunk, elszórtan valószínű zápor, zivatar, reggel, délelőtt nagyobb eséllyel nyugaton, délnyugaton, délután északkeleten. Csütörtökön mérsékelt marad a légmozgás, pénteken helyenként megélénkül a délnyugati szél, zivatarok környezetében erős vagy viharos széllökések is lehetnek.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 22 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet pénteken 30 és 35 fok között alakul.



MTI