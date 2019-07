Ilyen esélyekkel folytathatják a menetelést az El-csapataink

2019. július 25. 17:39

Valószínűleg nem sikerül megismételni az első fordulóban aratott sikereket. Mint ismert, az Európa-liga első körét minden magyar csapat sikerrel vette, ráadásul veretlenül. Ennek megismétlése nagy csoda lenne, de azért van, akitől „elvárható” a továbbjutás.

MTI/Koszticsák Szilárd

A Fehérvár a svájci bajnokságban szereplő, liechtensteini Vaduz ellen játszik, csütörtökön 8-kor Felcsúton kezd a magyar csapat. Az otthoni kezdés nem előnyös, ám a Vaduz ellen mindenképpen esélyesebb a Vidi: a koefficienspontja is nagyobb, a kerete is értékesebb, a játékosai is tapasztaltabbak a nemzetközi színtéren.

A Vaduz elsősorban az Újpest elleni párharca miatt lehet ismerős Magyarországon. Emlékezetes, hogy 2006-ban Újpesten 4–0-ra győzött a Vaduz, végül 4–1-es összesítéssel ejtette ki az Újpestet az UEFA-kupából. Nem ez volt viszont a klub legnagyobb sikere, 2011-ben az El harmadik köréig is eljutott a Vaduz, a második fordulóban az újvidéki Vojvodinát kiejtve. 2015-ben is összejött a harmadik kör, ekkor ráadásul a Thun csak idegenben lőtt góllal állította meg a Vaduzt. A liechtensteiniek tavaly a Levszki Szófia kiejtésével nyitottak, ám utána az a Zalgiris parancsolt megálljt, amit most a Honvéd kiejtett.

Ez az eredménysor ugyan meg sem közelíti a Videoton sikereit (még a közelmúltban sem), azonban egyértelműen látszik, hogy miért nem szabad félvállról venni őket. Nem lesz tehát könnyű dolga a Vidinek sem! A fogadóirodák könnyed fehérvári továbbjutást várnak, nagyjából ugyanannyi az odds a Vidi győzelmére, mint a továbbjutására: 1,3 körüli.

A Honvéd szintén itthon kezd, de egyben idegenben: a kispestieknek Győrben kell fogadniuk az Universitatea Craiovát. A 18:55-kor kezdődő párharc igen keménynek ígérkezik, viszonylag kiegyenlített erők küzdelme lesz, így nem túl szerencsés a hazai kezdés. A románok az előző körben 6–4-gyel ejtettét ki a Sabail nevű azeri csapatot úgy, hogy hazai pályán csak az utolsó percekben lőtték a győztes gólt, így sokáig volt esély a hosszabbításra is. Román csapatról lévén szó, természetesen találunk a keretben magyar származású játékost, nevezetesen a Szatmárnémetiből származó Florin Gardost, aki tud is magyarul.

A Craiova legnagyobb nemzetközi sikere az 1983-as UEFA-kupa-elődöntő, ahol a Benfica verte ki a román klubot. A közelmúltban semmilyen eredményt nem értek el, igaz, 2017 előtt utoljára 1990-ben indultak a nemzetközi porondon.

Nem a legerősebb román klubok egyikéről van szó, azonban fanatikus szurkolótábora miatt az idegenbeli meccs kemény lesz a Honvédnak. Ha hazai pályán (azaz Győrben) sikerül kapott gól nélkül lehoznia a találkozót a Kispestnek, akkor lehet reális esély a továbbjutásra. Nehéz, de nem lehetetlen feladat előtt állnak a kispestiek! Az oddsok sajnos elég beszédesek: a Craiova továbbjutása mindössze 1,3 körül mozog, eleve az első meccsen is jóval kisebb a szorzó a románokra.

Egyértelműen a Debrecen dolga a legnehezebb, a Loki a Torino ellen kezd idegenben. Felesleges hangsúlyozni, hogy mennyivel esélyesebb az olasz klub, értéke többszöröse a Debrecenének, ráadásul Európa egyik legerősebb bajnokságából érkezik a Torino.

A Lokinak egyetlen esélye, hogy a Torino utólag ugrott be a Róma helyett (a Milan kizárása miatt), nem készültek az olaszok nemzetközi szereplésre, ezt jól mutatja, hogy nem is Torinóban rendezik meg a meccset, mert a stadion foglalt lesz. A találkozóra Alessandriában, egy hatezres stadionban kerül sor. Ha esetlegesen nem veszik komolyan a játékosok ezt a párharcot, és a Loki betalál idegenben, akkor lehet esély a csodára. A fogadóirodák oddsai már-már megalázóak: 1,15-1,2 közötti a Torino győzelmére a szorzó, az olaszok továbbjutására 1,1 körül mozog az odds.

A felvidéki DAC az Atromitos ellen kezdi meg a második kört Dunaszerdahelyen. A párharc esélyese a görög csapat, ám a szorzók egész barátságosak: az első meccsen a DAC-ot tartják esélyesebbnek (2,2 vs. 3), a továbbjutásra már az Atromitost (2,2 vs. 1,6).

Ez a kör sem lesz tehát sétagalopp, arról pedig már beszámoltunk, hogy továbbjutás esetén mennyire nehéz dolga lenne a magyar csapatoknak. A Honvéd és a Debrecen meccsét az M4, a Fehérvárét a Duna World közvetíti.

Pörge Béla

888.hu