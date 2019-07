WSJ: Az USA sajtóhadjárattal is nyomást gyakorol Iránra

2019. július 25. 19:48

Washington médiakampányokkal is nyomást gyakorol Teheránra - írta csütörtöki számában a The Wall Street Journal című amerikai lap.

A lap információi szerint a Trump-kormányzat széleskörű médiakampánnyal próbálja meggyőzni az iráni közvéleményt arról, hogy az ország gazdasági nehézségeiért az iráni kormány a felelős.



Ezen kívül megpróbálja lejáratni azokat az iráni politikusokat és személyiségeket, akik ellenzik a Fehér Ház Irán-politikáját.



"A médiában tett erőfeszítések a Trump-kormány nyomásgyakorlásának kevésbé ismert elemei" - állapította meg a lap, hozzátéve, hogy a kampánnyal Washington a teheráni kormány támogatottságát szeretné gyengíteni. Ehhez a hagyományos médiumok mellett igénybe veszi a Youtube-videomegosztót és a Twittert is.



A The Wall Street Journal konkrét példát is említett: a kormányzat támogatja az iszlám forradalom negyvenedik évfordulóján indított, Amerikában élő, magukat "árnyékkormánynak" nevező Irán-ellenes erők Twitter-fiókját, Brian Hook, az amerikai külügyminisztérium iráni ügyekkel foglalkozó különmegbízottja pedig az iráni közvéleménynek szánt videót készített Irán egykori washingtoni nagykövetségében.



A videón a teheráni vezetés ellen tiltakozó irániak fotói láthatók, miközben Hook azt mondja: Washington megőrizte az egykori nagykövetség épületét, benne a műtárgyakkal és az értékes perzsa szőnyegekkel, és várja, hogy visszaadhassa az épület kulcsait egy "tényleg reprezentatív iráni kormányzat képviselőinek".



Meg nem nevezett kormányzati tisztségviselőkre hivatkozva a The Wall Street Journal közölte: az amerikai kormányzat finanszírozta különböző rádiók - köztük az Amerika Hangja - pillanatnyilag több mint 14 millió hallgatót ér el Iránban.



A médiakampányban aktív szerepet vállal Len Khodorkovsky, aki 2016-ban Donald Trump elnökválasztási kampányának egyik kulcsembere volt, jelenleg pedig a külügyminisztérium közpolitikával foglalkozó tisztségviselője. Jó részt ő irányítja a közösségi médiában az Irán-ellenes kampányt.



Morgan Ortagus külügyi szóvivő a médiakampányról szólva azt hangsúlyozta, hogy célja "a rezsim által jelentett fenyegetések, köztük az emberi jogi visszaélések feltárása". Mint fogalmazott: "az iráni nép megérdemli, hogy tudjon arról, vezetői korruptak, és inkább érdekli őket külföldi terroristák finanszírozása, mint az ő életkörülményeik javítása".



MTI