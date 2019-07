Világháborús bomba - Megkezdődött a kiürítés a Városligetnél

2019. július 26. 08:59

Megkezdődött a kiürítés a Városligetnél, ahol világháborús bombát hatástalanítanak péntek délelőtt - közölte a fővárosi kormányhivatal a honlapján.

Azt írták: a műveletbe bevont területen mostantól részleges területzár van érvényben, oda bemenni már nem lehet. A területen érintett BKK-járatok nem állnak meg a Dembinszky utca (75-ös és 79-es trolibusz, a 30-as, a 30A és a 230-as autóbusz), az Ötvenhatosok tere (74-es és 75-ös trolibusz), valamint a Zichy Géza utca megállóban (74-es és 75-ös trolibusz). A hatástalanítás idején a BKK érintett járatai módosított útvonalon haladnak és az Ajtósi Dürer sor és Dózsa György út érintett szakaszait elkerülik.

A Városliget Ajtósi Dürer sor és Dózsa György út kereszteződéséhez közel eső részénél egy zárt építkezésen egy második világháborús, szovjet gyártmányú, 100 kilogramm tömegű rombolóbombát azonosítottak be a tűzszerész katonák. A robbanószerkezet hatástalanítását a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred szakemberei a tervek szerint 8 és 13 óra között hajtják végre.

Hatástalanítják a Városligetben talált robbanótestet

A fővárosi kormányhivatal közlése szerint az Ajtósi Dürer sor és a Dózsa György út kereszteződéséhez közel eső területen, egy zárt építkezésen azonosítottak a tűzszerészek korábban egy második világháborús, szovjet gyártmányú, 100 kilogrammos rombolóbombát. A hatástalanítást a Magyar Honvédség 1. Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred szakemberei várhatóan 8 és 13 óra között hajtják végre.

A művelet idejére a környéken élők és dolgozók biztonsága érdekében mintegy 500 méter sugarú körben rendelt el a rendőrség kiürítést. Az érintett területet a lakosságnak és az ott dolgozóknak péntek délelőtt el kell hagyniuk, és csak a hatástalanítás sikeres befejezése után térhetnek vissza. A két kerületben kijelöltek egy-egy befogadóhelyet is.

A kiürítés a VII. és a XIV. kerületben összesen mintegy 3500 embert érint. A kiürítéssel kapcsolatos további információk a kormanyhivatal.hu oldalon olvashatók.

A közúti és a közösségi közlekedést is korlátozzák a művelet idejére: reggel lezárják a VII. kerületi István utca, Marek József utca, Dembinszky utca és Peterdy utca Dózsa György út és Murányi utca közé eső szakaszát, valamint a XIV. kerületi Cházár András utcát. Reggel 8 órától a tűzszerészi munka megkezdéséig, várhatóan délelőtt 10 óráig már csak az átmenő forgalmat engedélyezik a Dózsa György úton a Thököly út és a Damjanich utca között, illetve az Ajtósi Dürer soron a Dózsa György út és a Stefánia út között. Ezután, várhatóan 10 órától a művelet befejezéséig e főútszakaszokat is teljesen lezárják, oda az autóbuszok és trolibuszok sem hajthatnak be.

A Budapesti Közlekedési Központ közlése szerint 8 órától kezdődően kiürítik, majd ezután teljesen lezárják a közúti, a közösségi közlekedési, a gyalogos- és a kerékpáros-forgalom elől a XIV. kerületi Ajtósi Dürer sort és az István utcát a Stefánia úttól a Cserhát utcáig, valamint a Dózsa György utat a Damjanich utca és a Thököly út között. A korlátozás miatt módosított útvonalon jár a 74-es, a 75-ös, a 79-es trolibusz, valamint a 20E és a 30-as autóbusz.

MTI