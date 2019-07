Négyszáz cukorbeteg gyerek táborozhat a közmédia támogatásával

2019. július 26. 11:11

Nyár végéig több száz cukorbeteg gyerek táborozhat a közmédia támogatásával. Tavaly decemberben 130 millió forint gyűlt össze Jónak lenni jó című műsorban, ebből indulhattak piheni a fiatalok. Az első táborok ezen a héten kezdődtek, ahol orvosok és szakképzett ápolók is vigyáznak a kicsikre – közölte az M1.

Tíz gyerek táborozik Székesfehérváron, mindannyian cukorbetegek. Hogy a táborok ideje alatt is biztonságban legyenek, orvosok is vigyáznak rájuk. Nikolics Lilián is 1-es típusú cukorbeteg, azaz, a hasnyálmirigye nem termel elegendő inzulint. Így egész életében együtt kell élnie a betegséggel.

Hat évesen derült ki, hogy cukorbeteg vagyok. Anyukám nagyon megijedt, nem ismerte ezt a betegséget. Bementünk a kórházba, mert nagyon furán viselkedtem és kiderült, cukorbeteg vagyok. 44-es cukorral kerültem be az intenzívre és infúziót kötöttek belém, majd egy-két nap után jobban lettem – mondta Nikolics Lilián.

A táborban a gyerekek azt is megtanulják, hogy milyen tünetekre kell odafigyelni, és mit kell csinálni, hogyha baj van.

Itt egy edukációs tábor folyik, ahol a gyerekek tanulják az állapotukat. Gondolok itt a diétára, étkezésre. Egy kicsit ettől mindenki megijed, de a gyerekek ehetnek, bármit, csak a mennyiségre kell figyelni – közölte Pálfyné Simon Éva.

Nyíregyházán is többféle programot szerveztek a diabéteszes gyerekeknek az egyhetes tábor idejére.

A játék mellett folyamatosan figyelnek rá, hogy a kicsik ne feledkezzenek meg az inzulin adagolásáról. Van, akinek egy eszköz jelez, ha alacsony vagy éppen magas a vércukorszintje.

A cukorbeteg gyerekek idei táboroztatását a közmédia Jónak lenni Jó! műsora segítette. A tavaly decemberi jótékonysági műsorban több mint 130 millió forint gyűlt össze. Siklósi Beatrix, az M5 csatornaigazgatója és a Jónak lenni jó! projektvezetője azt mondta: a társadalmi összefogásnak köszönhetően 400 fiatal kap lehetőséget, hogy napközis vagy ott alvós táborban vegyen részt.

Mi mindig, amikor egy-egy jótékonysági akciót beindítunk, nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy visszajelzést adjunk a nézőknek arról, hogy az az 50-500-vagy 5 ezer forint, amit adtak, az tényleg jó helyre került. Nem csak kértünk, hanem mindaz, amiért kértük a segítséget az meg is valósul – mondta Siklósi Beatrix.

Nyitrai Zsolt, a kiemelt társadalmi ügyekért felelős miniszterelnöki megbízott elmondta: Magyarországon csaknem másfél millió cukorbeteg él, akik továbbra is számíthatnak a kormány segítségére.

Idén 400 fő táboroztatására nyílik lehetőség, de örömmel jelentem, hogy a pénz az a következő nyárra is megvan, tehát a cukorbeteg gyermekek nyári táboroztatása az nem csak ezen a nyáron történik meg, hanem a következőn is lesz erre lehetőség – tette hozzá Nyitrai Zsolt.

Idén országszerte 16 helyszínen táborozhatnak a cukorbetegséggel élő gyerekek.

hirado.hu - M1