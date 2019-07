Design Hét Budapest - A balti országok az idei díszvendégek

2019. július 27. 10:08

A balti országok - Észtország, Lettország és Litvánia - díszvendégségével rendezik meg október 4. és 13. között a 16. Design Hét Budapest fesztivált.

A Design Hét Budapest Magyarország legnagyobb designeseménye, melynek fő célja a szemléletformáláson túl a tervezők és vállalkozások közötti együttműködések ösztönzése és ezáltal a hazai design-ökoszisztéma gazdasági szerepének erősítése - emlékeztettek az MTI-hez eljuttatott közleményükben a szervezők.

Tájékoztatásuk szerint a fesztivál több gazdaságélénkítést célzó programmal is várja majd az érdeklődőket. Egy többnapos, kifejezetten a kreatívipari kis- és középvállalkozások igényei szerint összeállított előadás-sorozat keretében például szakértők adnak majd választ a leggyakrabban felmerülő kérdésekre.

A vállalati döntéshozókat célozza meg az a jó gyakorlatokat bemutató előadás-sorozat, melynek során sikeres hazai vállalkozások avatják be az érdeklődőket a design stratégiai alkalmazásának előnyeibe, idén is megrendezik továbbá a stratégiai tervezés és a design kapcsolatát példákkal szemléltető Service Design Day programot.

A Design Hét idei fő témája a flow lesz: egy olyan állapot elérése, melyben designerek és vállalkozók szoros együttműködésben dolgoznak a nemzetközi piacon is versenyképes design-ökoszisztéma megteremtése érdekében.

A flow témájához kapcsolódó programok célja, hogy megkönnyítsék a gazdasági döntéshozók és designerek közötti kapcsolatteremtést, valamint elősegítsék a designerek integrálódását a vállalkozói közegbe, másfelől szeretnék megtapasztalhatóvá tenni, hogy a design alkalmazása az életet gazdagító, szebbé és tartalmasabbá tevő élmény.

Ennek érdekében számos közösségépítő eseményre kerül sor a Design Héten: lesznek workshopok, gyermekprogramok, társadalmi felelősségvállalásról szóló események, networking programok, kerekasztal-beszélgetések és designjóga is.

A fesztivál díszvendégei 2019-ben Észtország, Lettország és Litvánia lesznek. A három állam természetközeli szemléletmódja, designereik hagyományokat tiszteletben tartó és egyben megreformáló attitűdje, az új technológiák és innovációk gyors adaptálása, valamint az élet mind nagyobb részét átszövő digitalizáció olyan gyorsan változó és rendkívül inspiráló design-ökoszisztémát teremtett az elmúlt időszakban a balti országokban, amely több szempontból is párhuzamba állítható hazai példákkal, illetve módot ad a tapasztalatcserére. A friss észt, lett és litván designeredményeket kiállításon és workshopokon mutatják be a szervezők.

Visszatérnek a Design Hét Budapest állandó programelemei is: a designerek műhelyeibe betekintést engedő Nyitott Stúdiók, a város érdekes helyszíneire kalauzoló Design Túrák, az idén negyven éve alapított Magyar Formatervezési Díj és a Design Management Díj átadása - mindkét elismeréshez kiállítás is kapcsolódik -, valamint ez alkalommal is megrendezik a kreatívipari felsőoktatási intézmények platformját, a Hova tovább? iskolabörzét.

Bővül a vidéki partnervárosok köre is: a korábbi években csatlakozott Debrecen, Győr, Pécs és Sopron városa mellé új belépőként Eger is társul.

A Design Hét Budapest védnöke és finanszírozója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, szervezője a Magyar Formatervezési Tanács.

MTI