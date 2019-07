Nemzetközi tiltakozás ellenére kivégeztek két terroristát Bahreinben

2019. július 27. 14:39

A bahreini hatóságok kivégeztek két férfit, akit terrorellenes perben ítéltek halálra, jogvédő aktivisták és az ENSZ emberi jogi szakértőinek tiltakozása ellenére. A golyó általi kivégzést a bahreini főügyész jelentette be szombaton, anélkül, hogy említette volna a két férfi nevét.

Jogvédők szerint a 25 éves Ali al-Arabról és a 24 éves Ahmed al-Malaliról van szó, mindketten síita muzulmán vallásúak.

A pernek, amelyben elítélték őket, hatvan vádlottja volt. A két fiatalember ellen az volt a vád, hogy terrorista akciókat hajtottak végre. Az egyik ilyen terrorista akcióban megtámadtak egy börtönt, meggyilkolták az egyik őrt, megsebesítettek több másikat, és kiszabadítottak tíz rabot. Egy másik akcióban megöltek egy rendőrt – közölte Ahmed al-Hammadi főügyész.

Az ENSZ több emberi jogi szakértője és jogvédő szervezetek – köztük a Human Rights Watch – az ítélet után, és még most pénteken is azzal a kéréssel fordultak a bahreini hatóságokhoz, hogy ne hajtsák végre az ítéleteket, mert azt gyanítják, hogy a vádlottakból kínzással kényszerítették ki vallomásukat, és hogy az ellenük lefolytatott per tele volt súlyos eljárási hibákkal.

A hatóságok egy harmadik elítélt kivégzéséről is beszámoltak most, de az ő kilétéről a hírügynökségek szerint nem lehet tudni semmit, csak azt, hogy egy másik perben ítélték el, amelynek nem volt köze terrorizmushoz.

A Szaúd-Arábiával szoros kapcsolatokat ápoló és egy szunnita dinasztia által irányított bahreini királyságban zavargások törtek ki 2011-ben. A hatóságok – szaúdi katonai segítséggel – leverték a reformokat követelő síita megmozdulásokat. Több nemzetközi emberi jogi szervezet azóta többször bírálta a kormányt amiatt, hogy elnyomja az ellenzéket.

