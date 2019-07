Kilométeres dugók alakultak ki az európai főutakon

2019. július 27. 22:34

Ismét milliók indultak el a tengerpartok irányába, miközben a keleti vendégmunkások hazafelé igyekeznek a nyugati tagállamokból. A helyzetet tovább rontja, hogy az illegális bevándorlók miatt több schengeni belső határon is ellenőrzik az autósokat, így sokszor ott is várni kell, ahol néhány éve szinte fékezés nélkül át lehetett jutni – számolt be az M1 Híradója.

Péntek óta nagy a forgalom a legtöbb autópályán. Nagyon sok, főként a balkáni országokból származó vendégmunkás indult hazafelé nyári szabadságára, de sok német is inkább Szlovéniába vagy a horvát tengerpartra megy idén nyaralni.

Hiába tudnák megfizetni a görög és az olasz tengerpart luxusát vagy éppen a francia riviéra csodáját, ezek az országok az utóbbi években – főként a migrációs válság miatt –sokkal kevésbé számítanak biztonságosnak, mint például a horvát vagy a montenegrói tengerpart.

Nem véletlen, hogy az osztrák-szlovén határon az ausztriai oldalon 11 kilométeres torlódás volt szombat délelőtt. Ekkorra ért oda a német és az osztrák nyaralók többsége. Órákig tartott, amíg átjutottak Szlovéniába, és az csak az egyik átkelő, és az egyik dugó volt a sok közül, ami rájuk várt. Kastelnél, az isztriai szlovén-horvát határon egy órát is kellett várni az átjutásra. A legtöbben azonban tudják, hogy ez a hétvége a három kiemelt időszak egyike, így felkészülve indulnak el.

A macelji határnál, szintén Szlovénia és Horvátország között már jóval erősebb a forgalom, és a várakozás is hosszabb. A több kilométeres torlódáson legalább több mint egy órába telik átvergődni. Aki a határon átjut, nem sokáig élvezheti a sztráda előnyeit. 80 kilométerrel délebbre, a luckoi fizetőkapunál ismét araszolnia kell.

A tervek szerint 2022-ig még így marad, azután a horvát autópályák is átállnak az elektronikus rendszerre, így akkor megszűnnek majd a fizetőkapuk.

A legrosszabb talán azoknak, akik alig karnyújtásnyira vannak a jól megérdemelt pihenéstől. A KRK szigetre vezető hídon is hatalmas a dugó. A nyaralók ugyan már látják a tengert, érzik az illatát, és alig várják, hogy megmártózzanak benne. A forgalom miatt azonban még órákig csak álmodoznak a felfrissülésről.

A maximális várakozási idő meghaladhatja akár a három órát is, de a rendőrség szerint a hajnali órákban ennél sokkal rosszabb is volt a helyzet, akkor ugyanez a várakozási idő a négy óra hosszát is meghaladhatta.

A röszkei átkelőnél több kilométeres kocsisor torlódott fel nem csupán az autópályán lévő átkelőnél, de a kisebb közúti átkelőknél is, ahol akár 2 órát is kellett várakozni. A Nyugat-Európából hazatérő vendégmunkások miatt volt ilyen a helyzet a kilépő oldalon. A déli, kora délutáni órákra javult valamit a helyzet, egy órára csökkent az átjutási idő.

A rendőrség ismét arra kéri az autósokat, hgy indulás előtt akár a police.hu honlapon, akár a mobilalkalmazáson keresztül tájékozódjanak a határátkelők forgalmáról.

hirado.hu - M1