Fokozott védelemre figyelmeztet a szakértő a hőségben

2019. július 28. 11:32

A hőség megterheli a szervezetet, különösen a gyermekekét és a kismamákét, így az ő védelmükre különösen figyelni kell a nyári hónapokban - mondta Szeles Géza igazságügyi orvosszakértő az M1 aktuális csatorna vasárnap reggeli műsorában.

A szakember napközben mindenkinek sok folyadékot, megterhelő ételek helyett pedig könnyű, vegyes táplálkozást javasolt sok gyümölccsel és zöldséggel. Előbbinek legalább a fele víz legyen, a cukros üdítőket érdemes kerülni - tette hozzá. A napokig tartó kánikula az éjszakai pihenést is megnehezíti, de a hőkimerüléstől a naponta többszöri hűs zuhany megvédhet az orvosszakértő szerint. A túlhűtött helyiségeket ugyanakkor Szeles Géza veszélyesnek nevezte, mivel a szabadba kilépve a túl nagy hőmérsékleti különbség hősokkot okozhat.

A kismamáknak különösen vigyázniuk kell magukra, főképp a várandósság utolsó hónapjaiban, hiszen a szervezetük működése a keringéstől a hormonháztartásig megváltozik, rontva az alkalmazkodóképességüket - hangsúlyozta Szeles Géza. Figyelmeztetett a gyermekek védelmére is, a legkisebbek ugyanis nem érzékelik a folyadékveszteséget, így a felnőttek dolga erre figyelni. Nem lehet őket hőség idején több órára a szabadba vinni, bőrük védelméről pedig akkor is gondoskodni kell, ha csak rövid ideig tartózkodnak a napon - emelte ki.

A szakember érthetetlennek nevezte, hogy minden évben hallani olyan eseteket, amikor a gyermeket hagynak az autókban. A levegő odabenn akár 60-70 fokra is fölmelegedhet, ilyen hőség pedig már rövid idő alatt is megterheli szervezetet, különösen csekély testsúlynál. Gyermeket ezért lehúzott ablaknál, rövid időre is tilos az utastérben hagyni, indulás előtt pedig át kell szellőztetni azt, mert a vezető figyelmét is rontja a rendkívüli meleg - figyelmeztetett az orvosszakértő.

MTI - M1