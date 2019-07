Német Nagydíj - Verstappen nyerte a kaotikus versenyt

2019. július 28. 18:18

Max Verstappen, a Red Bull holland pilótája nyerte az eső miatt sok balesetet hozó Forma-1-es Német Nagydíjat vasárnap.

A 21 éves Verstappennek ez volt a hetedik futamgyőzelme, az idei szezonban pedig a második, ezt megelőzően az Osztrák Nagydíjon diadalmaskodott.

Másodikként a huszadik, utolsó helyről rajtolt négyszeres világbajnok Sebastian Vettel, a Ferrari német versenyzője ért célba, a harmadik helyen pedig a 14. pozícióból indult Danyiil Kvjat, a Toro Rosso orosz pilótája végzett.

A futam esőben kezdődött, így a pilóták tíz percet köröztek a biztonsági autó mögött, mielőtt a versenybíróság úgy határozott, hagyományos állórajttal indítják útjára a 64 körös futamot.

A start különösebb probléma nélkül lezajlott, az autója szombati meghibásodása miatt az utolsó pozícióból indult Vettel egy kör után már a 14. helyen autózott.

A második körben Sergio Pérez (Racing Point) megcsúszott és a falnak csapódott, a pilóták a biztonsági autós fázist kihasználva pedig átmeneti abroncsokra cserélték az esőgumikat.

Ekkor a két Mercedes haladt az élen Lewis Hamilton, Valtteri Bottas sorrendben, a harmadik helyen Verstappen állt, Vettel pedig már nyolcadik volt.

A következő körökben a legnagyobb izgalmat az jelentette, mikor esik ismét az eső. A negyedik helyen autózó monacói Charles Leclerc (Ferrari) autóján kereket cseréltek, az élmezőnyben azonban nem történt változás, mert Hamiltonék már arra vártak, mikor tudják felrakni autóikra a száraz pályára alkalmas gumikat.

Ezt először a Ferrarinál, majd a Red Bullnál lépték meg: előbb Vettel, utána a harmadik helyről Verstappen jött be a boxba és váltott sima abroncsokra. Leclerc már a második helyen autózott, amikor ő is kereket cserélt, ám csapattársával ellentétben az ő autójára nem a közepes, hanem a lágy keveréket rakták fel.

Ez a taktika viszont nem vált be, Leclerc versenye ugyanis két körrel később véget ért: a monacói a célegyenes előtti kanyarban lesodródott az ideális ívről, autója felúszott a vízre és a sóderágyban landolt, ahonnan nem volt számára visszaút. Nem sokkal később Hamilton is így járt, ő azonban nem ragadt bele a kavicságyba, és be tudott menni a boxba - igaz, szabálytalanul -, ahol visszarakták autójára az átmeneti kerekeket, és kicserélték a félig letört első vezetőszárnyát is.

A címvédő brit így az élről az ötödik helyre esett vissza, manőveréért öt másodperces büntetést kapott, ráadásul csapattársa, Bottas sem tudott időben kijönni, hogy levegyék a száraz pályára alkalmas abroncsokat a kocsijáról. Ennek következtében Verstappen állt az élre, Nico Hülkenberg (Renault) pedig a második helyre jött fel.

A biztonsági autó négy körrel később hagyta el a pályát, a két Mercedes-pilóta hamarosan megelőzte Hülkenberget, aki a 41. körben - ugyanott mint Leclerc és Hamilton - kicsúszott, így számára is idő előtt befejeződött a Német Nagydíj. Verstappen gyorsan gumit cserélt, és maradt az élen, mögötte - Bottas, Hamilton sorrendben - a Mercedesek haladtak a biztonsági autó mögött.

Miután a safety car ismét visszament a boxba, Verstappen és Bottas azonnal reagált és száraz abroncsokat kapott. Hamilton és a többiek egy körrel később tudtak csak kimenni kerékcserére, ezzel sok időt veszítettek, így néhány kanyarig Lance Stroll (Williams) vezetett, mielőtt Verstappen ismét visszaállt a mezőny élére. Mögötte Kvjat és Stroll volt a sorrend 12 körrel a futam vége előtt. Hamilton - aki letöltötte a boxban öt másodperces büntetését - a 12. helyre esett vissza, mielőtt ismét kicsúszott. Az 58. körben Bottas tette teljessé a 200. Forma-1-es futamát teljesítő, hazai pályán szereplő Mercedes szörnyű versenyét: a finn a célegyenes után megcsúszott és a palánknak csapódott, így kiesett.

Az újabb biztonsági autós szakasz után már csak négy kör volt hátra, ez azonban a negyedik helyen haladó Vettelnek elég volt ahhoz, hogy két helyet előrelépjen, ezzel 18 ponttal csökkentette hátrányát az összetett pontversenyben Hamiltonhoz és Bottashoz képest is.

Verstappen - aki a győzelemért 25 pontot kapott, így 61 a hátránya a címvédőhöz képest - a verseny leggyorsabb köréért járó bónuszpontot is megszerezte.

A világbajnokság jövő hétvégén Mogyoródon, a Magyar Nagydíjjal folytatódik.

A vasárnapi Forma-1-es Német Nagydíj végeredménye és a világbajnoki pontversenyek állása (a formula1.com alapján):

Végeredmény, Német Nagydíj, Hockenheim (64 kör, 292,736 km, a pontszerzők):



1. Max Verstappen (holland, Red Bull) 1:44:31.275 óra

2. Sebastian Vettel (német, Ferrari) 7.333 másodperc hátrány

3. Danyiil Kvjat (orosz, Toro Rosso) 8.305 mp h.

4. Lance Stroll (kanadai, Racing Point) 8.966 mp h.

5. Carlos Sainz Jr. (spanyol, McLaren) 9.583 mp h.

6. Alexander Albon (thaiföldi, Toro Rosso) 10.052 mp h.

7. Kimi Räikkönen (finn, Alfa Romeo) 12.214 mp h.

8. Antonio Giovinazzi (olasz, Alfa Romeo) 13.849 mp h.

9. Romain Grosjean (francia, Haas) 16.838 mp h.

10. Kevin Magnussen (dán, Haas) 18.765 mp h.

leggyorsabb kör: Verstappen 1:16.645 perc, 61. kör

pole pozíció: Lewis Hamilton (brit, Mercedes)



A vb-pontversenyek állása 11 futam után (még 10 van hátra):



pilóták:

1. Lewis Hamilton (brit, Mercedes) 223 pont

2. Valtteri Bottas (finn, Mercedes) 184

3. Verstappen 162

4. Vettel 141

5. Charles Leclerc (monacói, Ferrari) 120

6. Pierre Gasly (francia, Red Bull) 55

7. Sainz 48

8. Räikkönen 31

9. Kvjat 27

10. Daniel Ricciardo (ausztrál, Renault) és Lando Norris (brit, McLaren) 22-22

12. Stroll 18

13. Nico Hülkenberg (német, Renault) 17

14. Magnussen és Albon 15-15

16. Sergio Pérez (mexikói, Racing Point) 13

17. Giovinazzi 5

18. Grosjean 4

csapatok:

1. Mercedes 407 pont

2. Ferrari 261

3. Red Bull 217

4. McLaren 70

5. Toro Rosso 42

6. Renault 39

7. Alfa Romeo 36

8. Racing Point 31

9. Haas 19

MTI