Több száz helyre riasztották a tűzoltókat a viharok miatt

2019. július 28. 21:51

Újra kellett éleszteni egy 15 éves fiút a csepeli strandon, miután a délutáni viharban két villám is a közelben csapott le. A mentősök már stabil állapotban vitték kórházba. Rajta kívül egy férfi is kórházba került, belső sérülésekkel. A heves zivatarok, felhőszakadások szombat óta több hullámban csapnak le az országban: több száz helyen volt és van dolguk a tűzoltóknak. A jég házakat és autókat tett tönkre, elverte a termést – számolt be az M1 Híradója.

Országszerte több mint 500 helyen dolgoznak a tűzoltók

Országszerte több mint 500 helyszínen dolgoznak a katasztrófavédelem hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóegységei a vasárnap délutáni vihar miatt keletkezett károk felszámolásán – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője.

Mukics Dániel elmondta: a legtöbb bejelentés Kelet-Magyarországról érkezett, a vihar Borsod-Abaúj-Zemplén, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Békés megyében tucatjával döntött ki fákat, szakított le vezetékeket, öntött el pincehelyiségeket, és rongált meg tetőszerkezeteket.

Tiszakeszin a vihar egy családi ház tetőszerkezetét annyira megbontotta, hogy az épület lakhatatlanná vált. Létavértesen egy állattartó épületbe csapott a villám, amelynek ég a tetőszerkezete.

Villám csapott a medencébe és egy fába Csepelen

Kora délután csapott le a vihar az ország középső és keleti részére. Zebegénynél sárlavina zúdult az útra. Csak lépésben tudtak haladni az autósok. Szentendrén az orkán erejű szél több méteres fenyőket döntött ki. Villanyoszlopok törtek ketté, vezetékek szakadtak le Karcagon is. Békéscsabán pedig autókra dőltek a fák.

Bezárták a csepeli strandfürdőt is, miután villám csapott egy fába és egy medencébe. Több rohamkocsi érkezett a helyszínre, akik két embert vittek kórházba.

Egy 15 éves fiút újra kellett éleszteni, egy középkorú férfi pedig elájult.

A strand elsősegélynyújtó helyén lévő mentőtiszt azonnal odarohant hozzájuk.

Hasonló pusztítást hagyott maga után már szombaton is egy zivatarrendszer. Zalaegerszegen elakadtak az autók a vízben, úsztak az utcák, az emberek mezítláb sétáltak. A ZTE stadionban a jégeső miatt félbe kellett szakítani a mérkőzést is. Úgy nézett ki a focipálya, mintha golflabdákkal szórták volna tele. A nézők is menekültek a lelátókról.

Diónagyságú jég is hullott

Zalaháshágyon sáros ár hömpölygött az utcákon. Az esőt jég követte, pattogott a tetőkön. Zalaszentgróton pedig diónagyságú szemekben hullott. Belepte az udvarokat, plédekkel próbálták védeni autóikat az emberek. A megye több településén komoly károk keletkeztek.

Nagypáliban több tucat ház rongálódott meg a jégeső miatt, be kellett fóliázni a tetőket.

A kár több tízmillió forint.

A jég letarolta a zalai ültetvényeket és gabonamezőket is. A napraforgó levelein alig maradt ép felület, teljesen szétszabdalta, de a kukorica és a búza sincs jobb állapotban. Jelentős terméskiesés várható.

Kaposváron még vasárnap délután is szivattyúzták az elöntött épületeket a tűzoltók. Az egyik parkolóház mélygarázsában méteres víz állt, több autó is bent ragadt.

A vihar a vasúti közlekedésben is gondot okozott. Több vonalon késések voltak és pótlóbuszok szállították az utasokat.

Első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben

Továbbra is országszerte első- és másodfokú figyelmeztetések vannak érvényben a felhőszakadás, valamint a zivatar veszélye miatt. Az Országos Meteorológiai Szolgálat veszélyjelzése szerint a felhőszakadás veszélye miatt Budapestre, Pest, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Tolna megyére másodfokú, az ország többi területére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki hétfőre.

A zivatarveszély miatt az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Azt írták: hétfő reggelig dél, délkelet felől több hullámban alakulhatnak ki záporok, zivatarok. Napközben a nap első felében még többfelé lehet villámtevékenység az országban – kevésbé szervezett csapadékgócokból –, majd később fokozatosan csökken a csapadék valószínűsége.

A zivatarok legjellemzőbb kísérőjelensége a felhőszakadás lesz, hétfő reggelig néhol 50 millimétert meghaladó csapadék is lezúdulhat rövid idő alatt, de erős vagy viharos széllökés és jégeső is előfordulhat. Az előrejelzés szerint a leghidegebb órákban 15-21 fok lesz. Napközben 25-32 fokig melegszik a levegő, északkeleten lesz a melegebb.

hirado.hu - M1 - MTI