Megszólalt Kenderesi Tamás barátnője

2019. július 29. 12:00

Szűkszavú volt, pedig legkorábban szűk két hét múlva láthatja letartóztatott kedvesét, akit Koreában, a vizes-vb helyszínén kaptak - a feljelentés szerint - szexuális zaklatáson egy szórakozóhelyen. Mint ismert, vasárnap hajnalban egy koreai szórakozóhelyen szexuális zaklatás miatt előállították Kendresi Tamás olimpiai bronzérmes úszót, aki túl volt feladatain a kvangdzsui vizes-világbajnokságon.

Az ügyben már megnyilvánult ő is és az úszószövetség is, ami pedig biztos, hogy a vizsgálat lefolytatása miatt 10 napig nem mozdulhat Dél-Koreából, míg a csapat nagy része kedden hazatér. Most barátnője, Szilovics Fanni posztolt képet az Instagram közösségi oldalra, a képről és a hozzá biggyesztett szövegből kiderül, a lány - bármi is történt - nem haragszik kedvesére. A képre a Ripost bukkant rá.

Hétfő reggel egyébként a TV2-n Csurka Gergely úszószövetségi sajtófőnök árulta el, hogy a rendőrség már át is adta az ügy iratait az ügyészségnek, 6 nap alatt végére járnak a dolognak. Két lehetőség van: vagy nem történik semmi, vagy figyelmeztetést és pénzbírságot kap Kenderesi Tamás - közölte Csurka Gergely.

InfoStart