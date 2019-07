Több mint tizennégyezren nem kaphatnak már diplomát

2019. július 29. 14:51

Alig több mint kétezer, az egyetemet 2005 előtt kezdő és még nem államvizsgázott hallgató élt a türelmi idővel és szerzett 2016 és 2018 között diplomát. A többiek már csak annyit mondhatnak: "ez a hajó elúszott". A Felsőoktatási Információs Rendszer közel tizennégy és fél ezer olyan egyetemi és felsőoktatási képzést tart számon, melyeken egykori hallgatók 2005 előtt kezdték meg tanulmányaikat, de még nem szerezték meg diplomájukat, vagyis csaknem 14500-an már nem kaphatják meg a diplomájukat - számolt be az adatokról a Magyar Hírlap.

A kormány 2018. szeptemberéig adott lehetőséget a záróvizsga teljesítésére azoknak a hallgatóknak, akiknek képzése 2005 előtt indult és korábban már abszolváltak. Bár eredetileg nem volt megszabva, mennyi idő telhet el maximálisan az államvizsga és a diploma megszerzése között, egy négy évvel ezelőtti törvénymódosítással ezt két évben határozták meg. 2015-ben a felsőoktatási államtitkárság türelmi időt adott azoknak a 2005 előtt kezdő hallgatóknak, akiknek csupán a záróvizsga teljesítése hiányzott az oklevélhez.

Az Oktatási Hivatal (OH) adatai szerint 2016 és 2018 között mindössze 2205-en diplomáztak le az érintettek közül. Más a helyzet azoknál, akik 2005 előtt kezdték meg tanulmányaikat, abszolváltak és az államvizsgát is letették, és már csak nyelvvizsgával nem rendelkeznek. Az OH adatai alapján mintegy 31 ezer egyetemi vagy főiskolai képzés esetében nem adtak ki oklevelet a nyelvvizsga hiánya miatt. Az érintettek a sikeres nyelvvizsga bizonyítványának bemutatása után megkaphatják a diplomájukat.

