Toborzóirodát nyitott Berettyóújfaluban a BvOP

2019. július 29. 16:33

oborzóirodát nyitott Berettyóújfaluban hétfőn a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága (BvOP). Azok jelentkezését várják, akik a 2020 végére elkészülő új büntetés-végrehajtási egészségügyi központban szeretnének dolgozni. A parancsnokság kommunikációs főosztálya az MTI-vel azt közölte, hogy a beruházás mintegy kétszáz munkahelyet teremt a Hajdú-Bihar megyei településen.

Az új egészségügyi központban körletfelügyelő, biztonsági felügyelő és szakápoló munkakörökbe várnak jelentkezőket. A hivatásos állományba kerülőkre 14 hetes szakmai képzés, a szakápolónak jelentkezőkre kilenc hónapos OKJ-s ápolóképzés is vár. A büntetés-végrehajtást választók a képzési idő alatt teljes fizetést kapnak és akár két szakmát is kitanulhatnak. A 194 ágyas intézmény országos szinten biztosítja majd a fogvatartottak kórházi egészségügyi ellátását, megteremtik a hosszú távú ápolás, őrzés és járóbeteg-szakellátás feltételeit is – írták.

A központban a tervek szerint számos szakrendelőt alakítanak ki, például sebészetit, tüdőgyógyászatit, urológiait, szülészeti-nőgyógyászatit. Az egyéb előre tervezhető, speciális eszközt és műszert igénylő beavatkozásokat a helyi Gróf Tisza István Kórházzal kötött szakmai együttműködés keretében végzik majd.

MTI