Alkonyattól pirkadatig tartó Jógafesztivál a Citadellán

2019. július 29. 23:04

Csoportos órák keretében, óránkénti váltásban egyszerre nyolcvan ember gyakorolhatja a különböző jógairányzatok gyakorlatait, ismerkedhet meg a jóga fizikai és mentális hatásaival augusztus 10-én és 11- én a Citadellán rendezendő jógafesztiválon.

A Budapest 2019 Európa Sportfővárosa évad keretében megrendezendő Jógázz a Citadellán alkonyattól pirkadatig elnevezésű rendezvényen tapasztalt hazai oktatók vezetésével zajlanak a foglalkozások, amelyeket kiegészítenek a Jóga Piknik programjai - közölték a szervezők hétfőn az MTI-vel.

A rendezvény augusztus 10-én délután 5 órakor veszi kezdetét, és óránkénti váltásban, 50 perces órák keretében egyszerre nyolcvanan jógázhatnak együtt a helyszínen. Az előre regisztrált érdeklődők sivananda, iyengar, vrindávan gangótri, himalájai, kundalini és forrójóga foglalkozásokon vehetnek részt. Másnap reggel a korán kelők napüdvözlő és astánga vinyásza jógával indíthatják a hétvége második felét hajnali fél öt és 6 óra között. Az órákat a jóga legismertebb irányzatainak vezető hazai oktatói tartják meg.

Mint írják, Magyarországon komoly múltja és hagyományai vannak a jógázásnak. 1896-ban érkeztek Indiából az első jógik hazánkba. Pár évtizeddel később Budapesten nyílt meg Európában az első jógaiskola is.

A két világháború közti töretlen fejlődés után a szocializmus évtizedei alatt is sikerült megteremteni a jógázás feltételeit. Elsősorban a fővárosban, ahol 1968-tól már folyamatosan lehetett újra foglalkozásokat tartani, köszönhetően az elkötelezett oktatóknak, köztük Lehményi Zoltánnak, illetve Dely Károlynak. A rendszerváltás után a jógázás ismét visszanyerte korábbi elismertségét, népszerűségét. Mára az egyik legkedveltebb sporttá vált Budapesten is, aminek köszönhetően a Budapest 2019 Európa Sportfővárosa programsorozatban is kiemelt figyelmet kapott.

A közlemény idézi Kégler Ádámot, a BVA Budapesti Városarculati Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, aki szerint a városszerte működő több tucatnyi stúdió bizonyítéka annak, hogy óriási az érdeklődés a jógázás iránt. Korosztálytól függetlenül sokan gyakorolják ennek a mozgásformának valamely irányzatát. "Épp ezért mindenképpen szerettünk volna a több ezer fős budapesti jóga közösség bevonásával egy olyan eseményt szervezni a Budapest 2019 Európa Sportfővárosa programsorozat részeként, amelyen átfogóan bemutatható ez a sport azoknak, akik nap mint nap művelik és azoknak is, akik még csak ismerkednek vagy éppen először találkoznak vele" - tette hozzá az ügyvezető.

MTI