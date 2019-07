Mi, magyarok nyitottak vagyunk a digitális technológiák alkalmazására

2019. július 30. 13:14

Az internetet használó magyarok a legnyitottabbak a digitális megoldások alkalmazására a kelet-közép-európai régióban - derül ki az EY nemzetközi könyvvizsgáló és üzleti tanácsadó cég kutatásából.

Kép: pixabay.com

A kutatást a Nielsen végezte az EY megbízásából több mint 3600 ember online megkérdezésével Ausztriában, Csehországban, Horvátországban, Magyarországon, Szerbiában, Szlovákiában és Szlovéniában, hogy felmérje a lakosság pénzügyi, banki és informatikai szokásait.



A tanácsadó vállalat közleményében ismerteti: az internetet használó magyar lakosság több mint kétharmada (71 százalék) igyekszik online intézni mindennapi ügyeit, miközben a térség országainak átlaga mindössze 44 százalék.



Az emberek döntő többsége (72 százalék) ma már érintős bankkártyával vásárol, 16 százalékuk tervezi, hogy ezzel a megoldással fizet a jövőben. Minden harmadik megkérdezett (33 százalék) kipróbálta már a mobilfizetést is, ami a felmérésben részt vevő államok eredményeit tekintve kimagasló érték.



A magyarok várják azokat a technológiai újításokat, amelyekkel még kényelmesebben intézhetik pénzügyeiket. Az emberek közel fele ezért használ vagy kipróbálna alternatív online pénzügyi szolgáltatókat is - emelte ki a közleményben Demeter Ákos, az EY tanácsadási üzletágának partnere.



A szakember szerint a bankoknak reagálniuk kell erre az igényre, hogy tovább tudják növelni ügyfeleik számát, és megőrizzék versenyelőnyüket a feltörekvő technológiai cégekkel szemben. Ezt elsősorban kedvező díjszabással, rugalmas és minőségi szolgáltatással, valamint az online felhasználói élmény növelésével érhetik el.



A kutatás arra is rámutat, hogy a magyarok többsége (78 százalék) szívesen követné nyomon különböző pénzintézeteknél vezetett bankszámláinak egyenlegét egyetlen alkalmazáson keresztül. Ezt az applikációt egy megbízható, felhasználóbarát és erős pénzügyi háttérrel rendelkező szolgáltatótól fogadnák el a megkérdezettek.



MTI