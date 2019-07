Európa-liga - Ha továbbjut, hazai pályán játszhat a Fehérvár

2019. július 30. 13:32

Ha csütörtökön bejut labdarúgó Európa-liga selejtezőjének harmadik fordulójába a Fehérvár, soron következő mérkőzését már saját stadionjában, a MOL Aréna Sóstóban játszhatja.





Kép: MTI

A székesfehérvári klub honlapja szerint az európai szövetség (UEFA) pozitívan bírálta el a mérkőzés helyszínének cseréjére vonatkozó kérésüket, így hazai pályán fogadhatják augusztus 8-án az Eintracht Frankfurtot vagy a Flora Tallinnt.



A MOL Fehérvár FC hétfőn jelentette be, hogy a városi önkormányzattól és a szakhatóságoktól olyan írásos biztosítékokat kaptak, amelyek alapján rendezhetnek labdarúgó-mérkőzéseket saját pályájukon azt követően, hogy június végén egy rutinellenőrzés során kiderült: a MOL Aréna Sóstó ivóvízhálózatának egy részében baktérium (Pseudomonas aeruginosa) jelenlétét mutatták ki a mérések. Mivel a főépületben található öltözőblokkok nem voltak rendeltetésszerűen használhatóak, a kockázatmentes működés nem volt biztosított a sportolók, a szakmai stábok, a játékvezetők és a mérkőzés szervezésében résztvevő egyéb szereplők részére.



A fehérváriak már vasárnap is otthon játszhatnak: az NB I első fordulójában az újonc Kaposvárt fogadják 18 órakor.



A Fehérvár a nemzetközi kupasorozat selejtezőjének első és második fordulójában is Felcsúton játszotta a hazai találkozóját: a montenegrói Zetával szemben 0-0-t ért el, múlt héten pedig a liechtensteini FC Vaduzt 1-0-ra legyőzte. Utóbbi csapat ellen csütörtökön vívja a visszavágót.



MTI