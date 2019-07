Hulladéklerakónak használná Hódmezővásárhelyt egy olasz cég

2019. július 30. 13:40

Újabb 20 ezer tonna hulladék Hódmezővásárhelyre szállítását kezdeményezte egy olasz cég, Márki-Zay Péter (független) polgármester azonban erről sem tájékoztatta az embereket - jelentette ki Cseri Tamás (Fidesz-KDNP) önkormányzati képviselő kedden az alföldi városban.

A hódmezővásárhelyi Kálvin tér.

vasarhely24.hu

A politikus sajtótájékoztatóján emlékeztetett, néhány napja került nyilvánosságra, hogy a polgármester tudtával összesen 12 ezer tonna Olaszországból származó hulladék befogadására és deponálására kerül sor a mintegy 40 százalékos önkormányzati tulajdonrésszel bíró FCC Hódmezővásárhely Kft. lelei úti hulladéklerakójába.



Kiderült, hogy nem egyszeri esetről van szó, újabb 20 ezer tonna tovább nem hasznosítható hulladék Hódmezővásárhelyre szállítását kezdeményezte egy másik olasz cég. Erre azonban az illetékes Pest Megyei Kormányhivatal nem adott engedélyt - tudatta a képviselő. Hozzátette: a részben önkormányzati tulajdonú vállalkozás abból keresne pénzt, hogy külföldi hulladékot fogad be a vásárhelyi telephelyre.



Cseri Tamás szerint kizárt dolog, hogy egy ilyen volumenű új üzleti tevékenységről a vállalkozás nem tájékoztatta a tulajdonos önkormányzatot. Bizonyíték is van arra, hogy a polgármester hivatalos levélben kapott értesítést a történtekről - tette hozzá.



A politikus úgy fogalmazott, érthető, hogy egy külföldi tulajdonú cég új piacok bevonásával növelni akarja a bevételeit, az azonban már nem, hogy a város polgármestere néhány tíz-, de akár százmillióért is "külföldi szemétlerakóvá tegye a várost".



A képviselő hangsúlyozta, korábban is voltak kísérletek arra, hogy "import szemetet" szállítsanak Hódmezővásárhelyre, hiszen egy hulladéklerakónak az ide érkező hulladékból van bevétele, de annak a város vezetése rendre ellenállt.

MTI