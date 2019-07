Orbán Viktor a Fidesz észak-macedón testvérpártjának vezetőivel tárgyalt

2019. július 30. 19:49

Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke kedden este a Karmelita kolostorban fogadta a Fidesz észak-macedón testvérpártjának vezetőségét - közölte az MTI-vel Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár.

A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Hrisztijan Mickoszkit, a Belső Macedón Forradalmi Szervezet - Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártja (VMRO-DPMNE) elnökét a Karmelita kolostorban 2019. július 30-án.

MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs

A Belső Macedón Forradalmi Szervezet - Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártja (VMRO-DPMNE) elnöke, Hrisztijan Mickoszki és Alekszandar Nikoloszki alelnök tájékoztatták a Fidesz elnökét Észak-Macedónia jelenlegi politikai és gazdasági helyzetéről.



Szóba került a balkáni ország EU-csatlakozásának folyamata és az Európai Unió előtt álló legfontosabb kérdések is - mondta Havasi Bertalan.



Beszéltek az Európai Néppárt (EPP) jövőjéről és novemberi tisztújító kongresszusáról is, hiszen mindkét párt, a Fidesz és a VMRO-DPMNE is az EPP tagszervezete.

